Des yeux gonflés et secs pourraient signifier une maladie oculaire thyroïdienne

Vos yeux sont devenus super secs et irrités, et ça fait mal de les bouger. Ou ils sont rouges, aqueux et enflés. Peut-être que vous avez été confronté à tout ce qui précède. Vous avez peut-être remarqué que vos yeux semblent plus bombés qu’avant. Sur les photos récentes, vous semblez toujours avoir l’air surpris. Peut-être avez-vous même eu une vision floue ou double. Vous savez que ce ne sont pas des allergies, mais vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe.

Il est possible que vous ayez une maladie oculaire thyroïdienne. Et si vous avez une maladie thyroïdienne auto-immune, en particulier la maladie de Graves, c’est encore plus probable. En effet, environ 90 % des cas de maladie oculaire thyroïdienne sont observés chez des personnes atteintes de la maladie de Graves, explique Christian Nasr, MD, endocrinologue et directeur médical du Thyroid Center de la Cleveland Clinic.