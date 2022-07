Des VUS VW Atlas et Tiguan plus puissants arrivent dans le pipeline

Les VUS axés sur la performance sont partout sur le marché, que vous recherchiez des marques grand public ou de luxe. Mais Volkswagen ne s’est pas encore vraiment penché sur ce segment aux États-Unis. Cependant, selon une nouvelle interview, cela va changer.

Hein Schafer, vice-président directeur des produits chez Volkswagen Group of America, a déclaré à CarBuzz dans une interview que le constructeur automobile cherche à ajouter des SUV à haut rendement à la gamme américaine de VW. Plus précisément, Schafer a déclaré que VW étudiait des versions plus piquantes du Tiguan compact et de l’Atlas de taille moyenne.

Selon l’interview, Schafer a déclaré que VW avait travaillé pour amener le Tiguan R aux États-Unis lorsque sa génération actuelle a fait ses débuts, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Le problème est que le Tiguan R aux spécifications européennes utilise une version à empattement court du SUV, tandis que le Tiguan aux spécifications américaines n’utilise que la version à empattement long. “Qu’il s’agisse [the next Tiguan] sera un R à part entière, peut-être pas”, a déclaré Schafer à CarBuzz, “Mais je peux vous dire qu’il y aura un dérivé dans la gamme Tiguan qui aura un peu plus de punch.”

Le Volkswagen Tiguan 2022 est à peine neuf mais bien amélioré Voir toutes les photos



Le rapport de CarBuzz souligne que cette variante peut mettre un certain temps à arriver. Le lifting le plus récent du Tiguan a fait ses débuts pour l’année modèle 2022, donc tout successeur de cette génération est encore dans quelques années, au moins.

Schafer a également parlé avec CarBuzz du plus grand VUS Atlas, bien que ses mots aient été un peu plus timides là-bas. “[W]Nous poussons, peut-être, pour avoir une sorte de moteur dérivé et Atlas qui produira également un peu plus que ce que nous proposons aujourd’hui. d probablement dire non. Mais ce sera quelque chose qui donnera à la voiture un peu plus de puissance et se démarquera des offres standard de V6 ou de quatre cylindres que nous avons sur le marché des SUV de taille moyenne aujourd’hui.”

Actuellement, le Tiguan arbore un moteur à essence 4 cylindres en ligne de 2,0 litres produisant 184 chevaux et 221 livres-pied de couple. Il n’y a pas de variante de performance, mais une garniture R-Line en option ajoute une esthétique plus racée. L’Atlas propose à la fois un I4 de 2,0 litres et un VR6 de 3,6 litres. Le quatre cylindres produit 235 ch et 258 lb-pi, tandis que le VR6 produit 276 ch et 266 lb-pi. Une carrosserie standard offre trois rangées d’espace, tandis que la variante plus sportive Cross Sport offre des sièges pour cinq personnes avec une partie arrière plus semblable à un coupé.