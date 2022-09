Des vues poignantes de l’ouragan Ian depuis les airs et l’espace montrent à quel point la tempête est grande et puissante

Des vues de l’espace montrent l’ouragan Ian lorsqu’il a touché terre en Floride mercredi.

Les chasseurs d’ouragans qui ont volé dans l’œil de la tempête l’ont trouvé violent et rempli d’éclairs.

La tempête est un ouragan de catégorie 4, avec des vents de 241 kilomètres à l’heure et une onde de tempête potentiellement mortelle.

Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale ont eu un aperçu du puissant ouragan Ian lorsqu’il a touché terre sur la côte ouest de la Floride mercredi après-midi.

L’ISS a survolé la tempête, diffusant des instantanés spectaculaires mais effrayants de nuages ​​denses et tourbillonnants de l’ouragan de catégorie 4.

Ian a touché terre à 15 h 05 HE avec des vents soutenus de 241 km/h, juste avant une tempête de catégorie 5.

Un satellite a capturé l’œil de la tempête, ci-dessous, alors qu’il se déplaçait sur terre, dans des images partagées par le Cooperative Institute for Research in the Atmosphere, une collaboration entre la Colorado State University et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

D’autres vues de l’espace, prises avec des satellites, montrent l’ouragan couvrant presque toute la Floride.

Ian a grandi et développé des vents puissants alors qu’il se déplaçait dans les eaux chaudes du golfe du Mexique. Bien qu’aucune tempête ne puisse être liée à la crise climatique sans recherches supplémentaires, dans l’ensemble, les ouragans deviennent plus forts, plus lents et plus humides à mesure que l’atmosphère et les océans se réchauffent. Le barattage puissant et l’œil bien développé d’Ian sont beaucoup plus clairs dans l’animation satellite infrarouge ci-dessous.

Des vols déchirants dans l’œil du cyclone

Lorsque les chasseurs d’ouragans de l’Air Force ont volé dans l’œil de l’ouragan Ian mercredi, ils ont rencontré des vents étonnamment forts. La turbulence a poussé l’avion dans une chute d’environ 700 pieds, selon un météorologue de l’Air Force. (Il n’était pas sur le vol.) Dave Malkoff, un correspondant de Weather Channel qui a accompagné le groupe dans l’avion, signalé que la chute était de plus de 1 000 pieds. Il y avait aussi de la grêle, a-t-il dit. “Ce n’était même PAS calme à l’intérieur de l’œil”, a déclaré Malkoff. écrit sur Twitter à l’atterrissage. Un avion de reconnaissance de la NOAA appelé Kermit a rencontré des turbulences similaires alors qu’il traversait l’œil d’Ian. Nick Underwood, un ingénieur à bord de l’avion, partagé vidéo de l’intérieur du vol, montrant des matelas tombant des lits superposés alors que l’avion était bousculé.

“Nous sommes en quelque sorte habitués à la sensation de montagnes russes de haut en bas que vous obtenez, mais dans ce cas, il y avait juste beaucoup de mouvement latéral”, a déclaré Underwood. Le New York Times. “C’était beaucoup plus énervant.”

Il a également partagé une photo sur laquelle le cœur de l’ouragan est illuminé par la foudre.

“Comprenez que c’est la NUIT. La lumière vient de la FOUDRE,” Underwood a écrit.

—Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) 28 septembre 2022

“Ce vol vers l’ouragan Ian sur Kermit a été le pire que j’ai jamais fait. Je n’ai jamais vu autant d’éclairs dans un œil”, a déclaré Underwood.

Le vol était “absolument sauvage”, a-t-il dit, ajoutant: “Je suis content que nous n’ayons fait qu’un seul passage.” Le satellite a également capturé la foudre près de l’œil de la tempête alors qu’il touchait terre. de la péninsule de Floride jeudi soir et progressant en Géorgie ou en Caroline du Sud vendredi.