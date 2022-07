Des vues fascinantes sur le train passant par les chutes Dudhsagar de Goa deviennent virales

Les chutes de Dudhsagar sont l’une des chutes d’eau les plus pittoresques de l’Inde. Situées à Sonaulim, Goa, ces chutes à quatre niveaux deviennent plus attrayantes pendant la saison de la mousson. Une vidéo des chutes majestueuses partagée par un utilisateur de Twitter a pris d’assaut Internet. Dans le clip, on voit une cascade d’eau blanche tomber d’une hauteur de 310 mètres voilant la face escarpée de la montagne. Juste en face de ces visuels impressionnants se trouve un pont sur lequel un train marche, en quelque sorte, liant l’ensemble du paysage. Partageant la vidéo, l’utilisateur, dans la légende, a écrit : “Certains voyages sont comme des rêves ! Les spectaculaires chutes Dudhsagar, Goa, Bharat.”

Jetez un oeil à la vidéo ici:

Certains voyages ressemblent à des rêves ! ❤️ Les spectaculaires chutes de Dudhsagar, Goa, Bharat 🇮🇳 pic.twitter.com/dOXtIM9nAy — Ankita (@AnkitaBnsl) 20 juillet 2022

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a accumulé près de 8 000 vues. Les internautes étaient impressionnés par les cascades. Un utilisateur a écrit : « Tout ce que je peux dire, c’est WOW !

Un autre utilisateur a écrit : « La beauté spectaculaire de la nature.

“C’est ce qu’on appelle les vraies chutes d’eau incroyables dans le giron de la nature et la vue fascinante par n’importe qui. Merci pour le partage », a écrit cet utilisateur.

« Je dois prendre ce train. Je dois faire ce voyage », a déclaré un autre.

Un utilisateur a affirmé: “Je serais littéralement assis ici toute la journée.”

Cet utilisateur a défini la scène comme “la conception, la création et la vue à couper le souffle de la nature !”

Voici quelques autres réactions au tweet :

L’itinéraire que l’on peut assister à ce magnifique travail de la nature va de Goa à Belgaum dans le Karnataka. Originaires de la rivière Mandovi, ces chutes sont célèbres et même présentées dans le film Chennai Express avec Shah Rukh Khan et Deepika Padukone. Le département du tourisme de Goa, en collaboration avec le département des forêts, est responsable de l’entretien de la zone à proximité des chutes. Les chutes attirent les touristes toute l’année, mais la saison de la mousson est considérée comme le meilleur moment pour visiter.

