Des voyous profitent des tensions au Moyen-Orient pour planifier une vague d’attaques au marteau contre les sous-traitants britanniques de la défense.

Des voyous profitent des tensions au Moyen-Orient pour préparer une vague d’attaques à la masse contre les sous-traitants britanniques de la défense.

Les militants de Palestine Action ont dressé une liste des bureaux et des usines de trois entreprises qui, selon eux, ont des liens avec Israël.

Palestine Action a revendiqué la responsabilité de la dégradation du siège de la BBC à Londres avec de la peinture rouge Crédit : PA

Les militants de Palestine Action ont dressé une liste noire des bureaux et des usines de trois entreprises qui, selon eux, ont des liens avec Israël Crédit : Getty

La police a rencontré des échauffourées avec des manifestants à Trafalgar Square à Londres Crédit : AFP

Mais une enquête du Sun on Sunday a révélé des détails choquants sur leur projet d’attaquer les bâtiments liés à Elbit Systems, Rafael et Teledyne.

Ce journal a infiltré une réunion secrète Zoom que le groupe a tenue mercredi soir, quelques jours seulement après l’attaque terroriste du Hamas qui a fait plus de 1 200 morts.

Les meneurs ont dénoncé les sionistes et ont exhorté la cinquantaine de personnes à l’appel à se lever et à se joindre aux attaques.

Ils ont distribué un manuel secret contenant des instructions sur la façon de pénétrer par effraction et d’attaquer les bâtiments avec des masses et des extincteurs.

Une personne à l’appel a même suggéré de « raser les bâtiments ».

Hier soir, d’éminents responsables politiques et militants contre l’extrémisme et l’antisémitisme ont condamné ce complot.

Lord John Woodcock, le tsar anti-extrémisme du gouvernement, a déclaré : « Cette lâche campagne de sabotage pourrait mettre en danger la vie des travailleurs britanniques à travers le pays et causer des dommages criminels incalculables à des entreprises de défense vitales. »

Lord John Mann a déclaré que le groupe essayait « d’exploiter la mort, la destruction et la terreur à leurs propres fins ».

Des militants de Palestine Action ont déjà été traduits en justice et condamnés pour des attaques contre des bâtiments au Royaume-Uni.

Hier, le groupe a revendiqué la responsabilité de la dégradation du siège londonien de la BBC avec de la peinture rouge.

Dans un article sur X, il a accusé l’entreprise d’avoir « du sang sur les mains ».

Lors de la réunion Zoom de mercredi soir, les meneurs ont envoyé des liens vers leur « manuel clandestin » à leurs partisans leur demandant de former des cellules secrètes d’environ trois personnes pour planifier leurs attaques.

Il suggère qu’ils entrent par effraction armés de masses ou d’extincteurs et brisent les fenêtres et les équipements, bloquent les canalisations et pulvérisent de la peinture sur le bâtiment.

Le guide déclare : « N’oubliez pas que votre action est de détruire [sic]endommagez ou détruisez votre cible.

Les supporters sont encouragés à emprunter le chien d’un voisin afin de pouvoir reconnaître leur cible sans attirer l’attention – avant de frapper lorsqu’il n’y a personne.

On leur demande d’acheter des téléphones portables, de détruire les preuves et de porter des vêtements sombres et amples pour éviter d’être identifiés.

Les noms des avocats à appeler en cas d’arrestation sont indiqués.

Lors de la réunion Zoom, un homme – appelé uniquement Rich et qui n’a pas mis la caméra de son ordinateur – a dirigé l’appel.

Il a déclaré : « Les jours de résistance contrôlée en Occident touchent à leur fin. . . nous devons aller au-delà de cela.

Il a ajouté : « Nous devons perturber – c’est le minimum. Ils pourraient se coller au portail. Ils pourraient se verrouiller.

« Ils pourraient monter dans des voitures. Ensuite, ils pourraient aller jusqu’à détruire tout le bâtiment.

Insistant auprès des nouvelles recrues sur la nécessité du secret, il ajouta plus tard : « Tout est basé sur le besoin de savoir. Tu ne le dis pas à ta mère à moins que tu l’emmènes avec toi.

Des militants ont vu des diapositives accusant Israël d’apartheid et affirmant que les conservateurs, les travaillistes et les libéraux-démocrates étaient des sionistes dignes de confiance.

Ils ont choisi les trois sociétés de défense à cibler.

Une carte de leurs bureaux et usines a ensuite été montrée.

Rich s’est vanté des précédentes attaques contre Faslane – la base militaire en Écosse où sont conservées les armes nucléaires britanniques.

Mais un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré : « Nous avons examiné cela et n’avons rien trouvé pour étayer ces affirmations. »

Lors d’un autre échange, une femme a suggéré de brûler des bâtiments.

On dit aux nouvelles recrues qu’elles pourraient être arrêtées et on leur dit : « Ne parlez jamais à la police ».

Un porte-parole de la Met Police a déclaré : « Toute personne ayant des informations sur une activité criminelle potentielle doit nous contacter. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Ce gouvernement et nos forces de police ont une tolérance zéro à l’égard de l’antisémitisme.

« Les policiers ont tout notre soutien pour utiliser toute la mesure de la loi pour réprimer toute criminalité. »

Elbit Systems UK a déclaré : « Elbit Systems UK est fier de fournir un soutien, une formation et des équipements essentiels à l’armée britannique, à la Royal Navy et à la Royal Air Force.

« Nous condamnons ceux qui incitent à de nouvelles attaques violentes et illégales contre des sites et des individus à travers le Royaume-Uni. »