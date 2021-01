Des voyous néo-nazis ont brûlé des croix en Australie, craignant que le pays ne subisse une attaque à la manière de Christchurch par des fanatiques racistes.

Les randonneurs sont tombés sur un groupe de 30 extrémistes qui prétendaient être le Ku Klux Klan le jour de l’Australie dans l’ouest de Victoria.

Le gang aux cheveux nus a été vu en train de saluer les nazis et de chanter «pouvoir blanc» alors qu’ils brûlaient la croix dans le parc national des Grampians.

Le comportement ignoble du groupe a suscité l’inquiétude du militant des droits civiques, le Dr Dvir Abramovich, qui demande l’ajout de groupes néonazis à la liste des organisations terroristes.

S’adressant à The Age, le Dr Abramovich a déclaré: « Nous n’avons pas besoin d’attendre un autre Christchurch [terror attack] à Melbourne pour agir. «

En mars 2019, Brenton Tarrant, un terroriste australien de 31 ans, a pris d’assaut deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, et a tué 51 personnes.

Il a pris pour cible des communautés musulmanes, ouvrant le feu sur la mosquée Al Noor et Linwood.

Il a maintenant été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle pour ses crimes atroces, admettant le meurtre de 51 personnes, la tentative de meurtre de 40 autres personnes et une accusation de terrorisme.

Le Dr Abramovich, président de la Commission anti-diffamation, a déclaré à The Age que l’incendie croisé aurait dû déclencher une plus grande réponse de l’État et de la police.

Il a poursuivi: « Qui aurait pensé en 2021 en Australie, dans une semaine au cours de laquelle nous commémorerons la Journée internationale du souvenir de l’Holocauste, le visage moderne d’Hitler se révélerait dans notre État sans conséquence? »

«Ce groupe et d’autres créent une chambre d’écho et un incubateur sur le net, profitant pleinement de leur public virtuel pour nourrir et amplifier leurs fantasmes au vitriol sur une Australie aryenne, sans juifs, musulmans, aborigènes, handicapés, immigrés, membres de la La communauté LGBTQI et toute autre personne jugée « inférieure » « , a déclaré l’activiste.

«J’appelle nos gouvernements étatiques et fédéraux à mener la lutte contre le problème croissant de l’extrémisme raciste en le caractérisant franchement et en préconisant que ces groupes soient ajoutés à la liste du terrorisme.»

Nate Hart, un randonneur passionné, a déclaré qu’il marchait avec un ami lorsqu’il est passé devant le groupe rassemblé dans une grotte en chantant « Waltzing Matilda ».

Comme c’était le jour de l’Australie, la chanson patriotique populaire n’était pas trop inhabituelle, mais c’est quand il a repéré un membre « jettent fièrement le Sieg Heil ».

Il a remarqué que les hommes portaient des chemises noires avec la croix celtique – un symbole souvent utilisé par les suprémacistes blancs.

«Le pouvoir de l’homme blanc», a crié l’un des membres du groupe.

« Il était clair que nous étions en présence d’un groupe de vrais fascistes, en fait des nazis, pour un camp d’entraînement et un exercice de liaison », a-t-il dit.

« Les jeunes mecs se rassemblent sur leur haine partagée des autres. »

« Ils ressemblaient à des nazis d’un film hitlérien », a déclaré un propriétaire de café. « Et ils l’étaient. »

Un autre témoin a déclaré à The Age que le groupe avait déclaré être des « membres du Ku Klux Klan ».

Quelqu’un d’autre a entendu le groupe scandant en état d’ivresse des slogans racistes alors qu’il campait illégalement au lac Bellfield – un endroit idyllique avec une vue panoramique sur le parc national.

Un autre homme, connu uniquement sous le nom de James, a déclaré avoir été accueilli par un salut nazi alors qu’il roulait à vélo dans Halls Gap.

« Il y avait 40 hommes blancs, dont beaucoup avec des skinheads, certains scandant le » pouvoir blanc « . C’est intimidant pour tout le monde, sans parler des jeunes familles asiatiques partageant l’espace barbecue », a-t-il déclaré.

La police de Victoria a déclaré au Daily Mail Australia qu’elle surveillait de près le comportement des groupes d’extrême droite.

« La police de Victoria travaille en étroite collaboration avec son État et ses partenaires fédéraux et notre équipe antiterroriste conjointe a entrepris un certain nombre d’enquêtes sur l’extrémisme », a déclaré une porte-parole.

« Nous encourageons quiconque a été victime d’un crime lié aux préjugés à contacter la police pour obtenir de l’aide. Chaque Victorien a le droit de se sentir en sécurité dans la communauté et dans la poursuite de ses valeurs, croyances et intérêts. »

Le groupe d’extrême droite a également été condamné par le premier ministre victorien Daniel Andrews, bien qu’il ait refusé d’être entraîné sur des questions individuelles.

S’exprimant jeudi, il a déclaré: «Je voudrais également faire valoir que beaucoup diraient, et les preuves internationales sont très claires, et en fait les preuves locales, que l’antisémitisme est en augmentation.

«Il n’y a pas de place pour ce genre d’antisémitisme dans notre État, il n’y a pas de place pour ce genre de sectarisme et de haine. Il n’y a pas de place pour la violence.

« C’est une chose perverse, c’est une chose méchante, et je profite de cette occasion pour envoyer un message à la communauté juive de Melbourne et de Victoria, vous avez et continuez d’apporter une contribution profonde à notre état. »

La police enquête actuellement.