Les yobs sont pourchassés en Afrique du Sud pour cruauté envers les animaux après avoir gavé de force la bière blonde Carling Black Label dans la gorge d’un python terrifié.

Le gang avait attrapé le reptile protégé de six pieds de long alors qu’ils faisaient la fête dans la brousse et l’avait forcé à ouvrir la gueule pour lui verser de la bière dans la gorge.

Les experts en serpents affirment que les organes du reptile n’auraient aucun moyen de gérer l’alcool et que cela aurait brûlé ses tissus internes et causé de graves dommages, voire la mort.

Le clip de 14 secondes montre deux hommes tenant le serpent debout et un troisième homme vidant une bouteille entière de 750 ml de bière blonde canadienne dans la gorge du serpent.

La foule aboie et rit et l’un des bourreaux semble prêt à verser une deuxième bouteille dans le gosier du python alors qu’il est tenu en l’air, impuissant.

L’expert britannique en serpents Michael Grover a déclaré sur son site Web sur les reptiles que même une infime quantité d’alcool peut être mortelle et provoquer « une désorientation et une perte de coordination ».

Il a déclaré: « Si un serpent boit de l’alcool, cela peut être mortel car il est hautement toxique pour lui et peut causer de graves dommages à son foie et à d’autres organes, entraînant une défaillance d’organe et la mort ».

La Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (NSPCA), en colère, a mis en ligne la vidéo écoeurante sur son site Internet sud-africain et lance un appel à informations.

Un porte-parole a déclaré : « Il s’agit d’une espèce menacée ou protégée de python africain qui est effectivement torturée et nous appliquerons toute la force de la loi.

« Le serpent est gavé de force avec de la bière et c’est clairement de la cruauté et cela cause d’immenses souffrances au python et cela aurait très bien pu lui causer une mort douloureuse.

« Une enquête approfondie est en cours et toute information substantielle sera d’une grande aide car il est difficile de retrouver les auteurs à partir d’une vidéo anonyme publiée en ligne.

« L’indignation du public sur les réseaux sociaux témoigne pleinement du fait que la cruauté envers les animaux non seulement n’est pas acceptée en Afrique du Sud, mais qu’elle ne sera pas non plus tolérée », a-t-il déclaré.

Toute personne ayant des informations peut appeler l’unité des projets spéciaux de la NSPCA au +27 11 907 3590 ou envoyer un e-mail à specia[email protected] et son identité sera entièrement protégée.

Que Pasa a écrit sous la vidéo sur le site Internet de la NSPCA : « Comme c’est tout à fait méprisable. Puissent ces personnes être traitées par la main la plus sévère de la loi. C’est absolument navrant ».

Louise Thompson a déclaré : « Absolument déchirant ».

La NSPCA est la version sud-africaine de la RSPCA qui est déterminée à retrouver les trois hommes et publie cette vidéo d’horreur sur des sites Web à travers le pays.

Les pythons africains sont connus sous le nom de TOPS – espèces menacées ou protégées – et peuvent atteindre plus de 20 pieds de long, peser plus de 200 livres et tuer en constriction de leurs proies.

Cela signifie qu’ils enroulent leurs anneaux autour de leurs victimes et que chaque fois que la proie expire, ils se resserrent un peu jusqu’à ce qu’il ne lui reste plus d’oxygène et qu’ils meurent généralement d’un arrêt cardiaque.

Les serpents non venimeux peuvent mordre s’ils sont menacés et peuvent avaler de grandes antilopes et même des crocodiles et, dans de rares cas, ils peuvent avaler des humains.

Un python tué par le chasseur KH Krof en Afrique du Sud en 1958 mesurait 23 pieds de long et lorsqu’il a été ouvert, un crocodile du Nil de 5 pieds a été retrouvé mort à l’intérieur !

Les peines pour avoir tué des pythons varient d’une amende commençant à 2 000 £ à deux peines de 9 ans pour un homme local qui a tué et écorché l’un et l’autre qui mangeait sa viande pour traiter des maux de dos.