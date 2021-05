Des voyous du cartel suspendent la tête décapitée du pont dans un avertissement glacial au plus grand gang du Mexique dans une guerre de territoire sanglante

Les tueurs de cartels MEXICAINS ont laissé une tête coupée pendre du pont avec un avertissement effrayant à un puissant gang rival.

Les médias locaux ont rapporté que les autorités ont été alertées du spectacle macabre samedi vers 2 heures du matin dans le quartier Tijuana de Sánchez Taboada.

La tête coupée a été retrouvée samedi[/caption]

La tête a été placée dans un sac en plastique attaché à une corde. À l’intérieur du sac se trouvait également un message avertissant: « Cela va arriver à toutes les personnes qui traînent avec les nouvelles f ****** sales. »

Il est rapporté que le message était d’un cartel de Tijuana à un autre, les fustigeant pour des liens présumés avec un cartel de Jalisco.

Il a été signé par le cartel Arellano-Félix, également connu sous le nom de cartel de Tijuana, avertissant le cartel de nouvelle génération de Tijuana de rompre tout lien avec le cartel de nouvelle génération de Jalisco (CJNG).

Le cartel de la nouvelle génération de Tijuana formé en 2016 sous la direction d’Héctor Manuel Morales Guzmán[/caption]

Depuis qu’El Chapo a été extradé et emprisonné en 2019, le CJNG est devenu un empire de la drogue de 13 milliards de livres sterling sous une nouvelle direction, Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, qui a maintenant consolidé son pouvoir dans presque tout le Mexique.

Le cartel de la nouvelle génération de Tijuana s’est formé en 2016 sous la direction d’Héctor Manuel Morales Guzmán et se compose de cellules qui se sont séparées du cartel Arellano-Félix, selon Infobae.

Cependant, le syndicat n’a pas été approuvé par certains des membres du cartel qui se voyaient fidèles aux dirigeants du cartel Arellano-Félix, fondé en 1989.

Bien que la plupart des routes de trafic de drogue du Mexique soient sous le contrôle du cartel de Sinaloa et du cartel du Golfe, le cartel de Tijuana a vu son pouvoir s’affaiblir avec les arrestations de son plus haut patron, Javier Arellano Félix, en 2006.

Le cartel est tombé sous le contrôle de son frère, Eduardo Arellano Félix, avant d’être arrêté en octobre 2008 et extradé vers les États-Unis en octobre 2012.

L’organisation a ensuite été en proie à des luttes intestines entre deux factions du cartel, l’une commandée par Luis Fernando Sánchez Arellano, qui a assumé le rôle de leader jusqu’à sa capture en juin 2014, et Teodoro García Simental, qui a été appréhendé en septembre 2010.

Le gang de Tijuana avait un message macabre pour son rival[/caption]

Eduardo Arellano Félix a été condamné par un juge de la cour fédérale de San Diego en juin 2013 à 15 ans de prison pour « blanchiment de dizaines de millions de dollars de produits illicites de drogue ».

Les autorités américaines ont vu dans ce verdict le clou sur le cercueil d’une organisation transnationale qui « a orchestré l’importation de centaines de tonnes de cocaïne et de marijuana aux États-Unis », selon les procureurs.





Ils disent que le cartel a également ordonné l’enlèvement et le meurtre de plusieurs personnes et dirigé la corruption généralisée des forces de l’ordre et du personnel militaire au Mexique.

Arellano Félix devrait être libéré de prison le 18 août en raison de sa coopération avec les autorités américaines.

Il est actuellement détenu à l’établissement correctionnel fédéral Allenwood à Allenwood, en Pennsylvanie.