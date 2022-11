Des voyous déformés ont gardé les hommes comme des «esclaves» et ont incendié une victime dans une campagne écœurante d’abus

DEUX voyous sadiques ont été emprisonnés pour avoir gardé deux hommes vulnérables comme “esclaves” dans une campagne écœurante d’abus.

Roheed Ahmed et Kameron Hussain ont été enfermés pour avoir torturé les hommes, notamment en mettant le feu à la tête d’une victime.

Roheed Ahmed (à gauche) et Kameron Hussain (à droite) ont été enfermés pour avoir torturé les hommes dans un appartement de Wolverhampton Crédit : Police des West Midlands

Les deux hommes ont ciblé trois hommes au total, alors qu’ils frappaient, contrôlaient financièrement et rasaient la tête de leurs victimes lors des vils attentats.

Les hommes ont été agressés avec des bâtons, brûlés avec des briquets et frappés au visage dans l’appartement du duo à Wolverhampton, car l’un d’eux a dit qu’il avait l’impression qu’ils “avaient eu du mal à le battre”.

Leurs crimes n’ont été arrêtés qu’après que les accusés ont emmené l’un des hommes à Asda, où des ouvriers aux yeux d’aigle ont repéré son apparition et ont appelé la police.

L’autre “esclave” s’enfuit plus tard pieds nus de la maison des horreurs, où ils avaient été gardés prisonniers.

Ahmed et Hussain ont plaidé coupables et ont été condamnés aujourd’hui à neuf ans et huit mois chacun pour trois chefs de faux emprisonnement, voies de fait à caractère raciste, deux chefs de voies de fait, possession d’un article et vol.

Les hommes se sont également vu accorder trois ans supplémentaires de licence prolongée après le procès à Wolverhampton Crown Court.

L’une des victimes, qui avait des problèmes de santé mentale, a rencontré les hommes après sa sortie de l’hôpital en 2021.

Il a fini par vivre dans un appartement où il a rencontré plusieurs individus dont Ahmed, rapporte Birmingham Live.

Le tribunal a appris qu’il avait été “drogué” et qu’il avait recommencé à boire, tandis qu’Ahmed et d’autres “utilisaient l’appartement comme le leur” et commandaient autour des occupants.

Alors que la victime était nourrie de drogues et intimidée par des menaces de violence souvent mises à exécution, on lui a dit de faire des tasses de thé et de masser les pieds d’Ahmed et de ses associés.

Les voyous sadiques ont également dit à l’homme qu’il leur devait de l’argent pour la drogue qu’ils lui avaient donnée, et ses cartes bancaires ont été prises et les fonds ont été retirés.

La victime travaillait pendant la journée, mais retournait le soir à l’appartement où se trouvait également Hussein.

Il a décrit comment cela est passé “de vraiment mauvais à incroyablement mauvais”, et a déclaré qu’il pensait que les accusés “avaient eu du mal à le battre”.

À un moment donné, les voyous ont pensé qu’il manquait de l’argent et la victime a été blâmée, ce qui les a amenés à se raser les cheveux avant de se déshabiller et de courir dehors sans vêtements dans le froid.

Les prévenus sadiques ont ensuite battu la victime avec des bâtons et l’ont fait « aboyer comme un chien », a appris le tribunal.

L’agent-détective Moorhouse, du CID de la police des West Midlands, a déclaré: «La dégradation et l’humiliation subies par ces hommes étaient inhumaines.

“Ils étaient complètement contrôlés et traités pire que des animaux.

“Ils ont également signalé qu’il y en avait eu d’autres qui avaient subi les mêmes abus.”