Des voyous de gangs dans la ville où Olivia Pratt-Korbel, 9 ans, a été tuée peuvent « louer des FUSILS pour 200 £ dans des magasins cachés de la ville »

Les voyous de GANG dans la ville où la petite Olivia Pratt-Korbel a été tuée peuvent louer des armes pour seulement 200 £ la nuit.

Un arsenal de pistolets et de fusils de chasse volés serait caché à travers Liverpool, qui peut être commandé via des applications cryptées, selon un rapport.

La petite Olivia, neuf ans, a été abattue chez elle à Liverpool

Des hommages ont été rendus près de la maison familiale d’Olivia

Les détails choquants du commerce des armes à feu sont apparus après la mort d’Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, dans sa propre maison.

Les armes de poing qui sont passées en contrebande depuis l’Europe de l’Est sont en train d’être converties en armes mortelles les moins chères jamais vues depuis des années, selon un rapport du Sunday Mirror.

Il a également révélé que les gangs de drogue de Country Lines faisaient également des descentes dans des fermes pour voler des «shotties» – des fusils de chasse – sur commande.

Une source a déclaré au journal: “Les shotties sont les armes que tout le monde veut à Liverpool.”

Une autre source de la pègre, qui aurait des liens avec un gang de trafiquants d’armes dans le Nord-Ouest, a déclaré : « Si vous voulez une arme à feu, vous pouvez en obtenir une très facilement.

“Cachés à travers la ville, il y a toutes sortes de tireurs. Shotties, neufs (pistolets 9 mm) même des mitraillettes – MP5, Heckler & Kochs.

“Des ex-escouades les font venir d’Irlande du Nord. Vous avez juste besoin de faire passer le mot et vous pouvez en obtenir un en un jour ou deux.

Les pistolets Makarov, conçus pour tirer du gaz CS, seraient passés en contrebande au Royaume-Uni depuis la Bulgarie et convertis pour tirer des balles réelles.

“C’est très facile”, a déclaré la source. «Vous percez le canon et le convertissez avec des balles réelles. Ils les achètent pour moins de 200 £, les convertissent dans les usines et les revendent pour deux sacs et demi (mille) ».

Les criminels qui n’ont pas les moyens d’acheter une arme à feu peuvent emprunter une arme pour une nuit pour 200 à 300 £, ont indiqué des sources.

On pense que l’arsenal d’armes est dissimulé dans des lotissements, des serrures et sous des planchers et comprend des pistolets slovaques Grand Power et Zoraki qui ont été introduits en contrebande au Royaume-Uni.

Alors que la plupart des fusillades dans le Merseyside impliquent des armes de poing, il y a eu une forte augmentation de l’utilisation des fusils de chasse.

GANGS CIBLANT LES FUSILS DES AGRICULTEURS

Des adolescents qui dirigent des gangs de drogue de County Lines dans les zones rurales saisissent les armes à feu légales des agriculteurs alors qu’ils sont sur le terrain, selon les rapports.

Ces armes sont ensuite remises aux patrons de la drogue de la ville qui les utilisent pour intimider et principal rival, ou les revendent jusqu’à 4 000 £ à la fois.

Une série de fermes dans le Lancashire, la Cumbrie, le Shropshire et le Pays de Galles ont été ciblées.

Un fermier de 65 ans a reçu une balle dans la jambe par des voleurs qui se sont enfuis avec quatre fusils de chasse, des munitions, des bijoux et de l’argent de sa pile à Aughton, Lancs.

Lors d’un cambriolage de maison dans la vallée de Swansea, dans le sud du Pays de Galles, deux fusils de chasse de calibre 12 et deux puissantes carabines à air comprimé ont été volés.

Jonathan Blair, 25 ans, un revendeur de Liverpool, a plaidé coupable après avoir été trouvé avec les armes ainsi que de l’argent et 29 000 £ de crack et d’héroïne.

Le transport faisait partie d’une opération de County Lines vendant des médicaments de classe A de Liverpool au Pays de Galles.

Une source a déclaré au journal que les gars qui sont envoyés non seulement vendent des drogues dures, mais frappent également les fermes parce qu’« il y a beaucoup d’argent à gagner ».

Ils ont ajouté : « Si vous voulez louer un shottie, vous paierez environ un singe (500 £).

«Pour en acheter un, c’est plus proche de 4 000 £, mais beaucoup de gens savent qu’ils sont piratés et ne paieront pas le prix fort.

« La bonne chose est qu’il y a deux tubes pour qu’ils ne laissent pas de marques sur la balle ou le pistolet. Il est beaucoup plus difficile pour les experts en balistique de les retrouver.

Denis Moran, un flic à la retraite qui était attaché à l’unité anti-gang Matrix de la police de Merseyside, a déclaré que les gars qui vendaient de la drogue dans le Cheshire, le Cumbria et le Shropshire devaient également voler des fusils de chasse qui seraient utilisés dans les rues de la ville.

Des gangs de trafiquants notoires, y compris la mafia de Bootle à Fernhill, qui serait à l’origine d’une vague d’attaques, font l’objet d’un examen minutieux.

RASSEMBLAGES POLICIERS

En mars et avril, la police a découvert des fusils à canon scié chargés, des munitions, des grenades et une réserve de cocaïne dans deux maisons.

Un autre fusil de chasse caché dans un terrain vague à Kirby a été attribué à un gang qui l’a utilisé dans plusieurs coups sur des rivaux.

Deux autres ont été découverts dans un lotissement abandonné à Crosby en mars.

Une série d’attaques aurait eu lieu dans des villes du nord du Pays de Galles.

La police de Merseyside a lancé une Firearms Investigations Unite en 2020 dans le but de lutter contre la criminalité armée.

GUERRE DES GANGS SUR LE TRAFIC DE DROGUE

L’initiative a coïncidé avec une baisse du nombre de coups de feu, mais les infractions liées aux armes à feu sont à nouveau en hausse alors que les gangs se battent pour le contrôle du trafic de drogue.

Une jeune fille innocente de 15 ans a subi des blessures dévastatrices en mars lorsqu’un gang masqué sur des scooters électriques a ouvert le feu alors qu’elle attendait un bus à Toxteth.

Le tireur présumé a ensuite été interpellé.

En mai, un homme armé à vélo électrique a tiré sur une maison de la région de Dingle, près de Toxteth, alors que des personnes étaient assises à l’intérieur.

À peine un mois plus tard, des coups de feu ont été tirés depuis un scooter électrique à Everton avant qu’un homme ne soit déposé à l’hôpital avec des blessures par balle.

Le 16 août, Sam Rimmer, 22 ans, se promenait dans le même secteur lorsqu’il a reçu une balle dans la poitrine tirée par des hommes armés qui s’enfuyaient à vélo électrique. Il est mort à l’hôpital.

Dimanche dernier, l’employée du conseil municipal Ashley Dale, 28 ans, a été abattue dans son jardin du quartier d’Old Swan.

L’ancien détective de la brigade antidrogue du Merseyside et de la brigade criminelle régionale, Steve Kyle, a déclaré: «Il existe une nouvelle génération de gangs sauvages et violents qui feront tout pour obtenir ce qu’ils veulent.

« Ils n’ont aucun respect pour la loi et l’ordre, aucun respect pour les communautés dans lesquelles ils vivent ou les familles qui les composent.

« Et la police est impuissante à l’arrêter. Il n’y a personne surveillant les rues, donc les cambrioleurs ou les revendeurs sont livrés à eux-mêmes.

“C’est pourquoi les gens se font tirer dessus en toute impunité et c’est pourquoi vous subissez des tragédies inimaginables comme ce qui est arrivé à cette petite fille.”