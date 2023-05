Des voyants du Tamil Nadu arrivent à Delhi et se préparent pour la grande cérémonie « Sengol »

Avant l’inauguration du nouveau parlement dimanche, près de 30 pontifes de différents Adheenams du Tamil Nadu sont arrivés dans la capitale nationale et ont visité vendredi le temple Uttara Swami malai pour offrir des prières.

Ces têtes de cabots de Trichy, Madurai et d’autres endroits ont également changé des hymnes tamouls tels que Thevaram, donnant un aperçu de ce à quoi ressembleraient les rituels de l’inauguration. Près de 60 chefs religieux ont été appelés pour l’événement, dont beaucoup sont originaires du Tamil Nadu.

Les Adheenams ou cabots du Tamil Nadu ont une histoire de résistance à la domination des castes supérieures et sont connus pour apporter la religion aux masses. Beaucoup d’entre eux ont des centaines d’années.

L’adheenam Thiruvavaduthurai qui a été chargé de préparer le Sengol ou le sceptre pour le transfert de pouvoir a lui-même 400 ans. Des représentants du cabot ont également commencé à arriver à Delhi.

V Balasubramanian, président du temple, a déclaré que ces chefs de chien connaissaient parfaitement les traditions et les coutumes tamoules, et que le parlement ne s’enrichirait que de la présence des rituels sengol et tamoul.

« Ils disent en tamoul que le Sengol ne doit pas plier… C’est un symbole d’équité et nous devrions être fiers que de tels symboles traditionnels obtiennent la place qui leur revient », a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée, le Congrès a soulevé des questions sur les affirmations du BJP sur l’histoire du Sengol et son importance dans l’indépendance de l’Inde.

Le secrétaire général du Congrès, Jairam Ramesh, a allégué que l’affirmation selon laquelle le Sengol, sur l’insistance du combattant de la liberté C Rajagopalachari, était devenu le symbole du transfert de pouvoir était fausse. Le RJD et le DMK ont également soulevé des questions similaires.

Mais le cabot en question, Thiruvavaduthurai adheenam, a publié une clarification citant sa déception face aux affirmations du Congrès.

Le ministre de l’Intérieur Amit Shah a déclaré que le Congrès manquait de respect non seulement aux anciens symboles hindous, mais aussi aux saints hommes.