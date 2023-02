Des voyageurs en deuil bordent les rues pour faire leurs adieux à une fille de 3 ans décédée d’un cancer alors qu’elle repose dans un cercueil rose

Des membres DÉVASTÉS de la communauté des voyageurs ont bordé les rues pour dire adieu à un tout-petit décédé d’un cancer.

La petite Porsha-Nevaeh Williams, trois ans, de Merthyr Tydfil, au Pays de Galles, a été inhumée jeudi après-midi après qu’un cortège comprenant une calèche a voyagé depuis son domicile.

Porsha Williams a reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë en septembre 2021 Crédit : Media Wales

Elle a été inhumée aujourd’hui Crédit : Media Wales

Des centaines de personnes se sont rendues à l’un des plus grands funérailles de voyageurs au Pays de Galles Crédit : Media Wales

Porsha est décédée en janvier après 17 mois exténuants à l’hôpital Noah’s Ark de Cardiff, où elle était réputée pour sa bravoure et son sourire irrépressible alors qu’elle luttait contre une forme rare de cancer du sang.

Ses funérailles ont commencé avec des centaines de personnes en deuil bordant les rues devant la maison de Porsha aux côtés de superbes hommages floraux à ses choses préférées, de Spiderman et Peppa Pig aux Dairylea Dunkers et aux tartes de Peter.

Une chanson country adorée par le tout-petit a été jouée alors que sa famille transportait le cercueil dans un corbillard, qui était tiré par des chevaux blancs au départ du cortège.

Sa mère Chloé, 22 ans, a déclaré que sa fille avait un sens de l’humour incroyable et aurait pu devenir comédienne.

Elle a déclaré: “C’était le personnage le plus drôle. Elle ne manquait jamais de sourire, même les mauvais jours.”

Porsha “adorait son iPad”, a déclaré Chloé. Elle aimait chercher sur YouTube de la musique pour enfants comme Cocomelon et Diana and Roma.

La grand-mère Lynda Keefe, 49 ans, a déclaré: “C’était une fêtarde. Elle adorait la chanson Bad Habits d’Ed Sheeran.”

Chloé a rendu hommage au travail du Dr Phil Connors à l’hôpital Noah’s Ark, qui “a fait de son mieux pour sauver” sa fille.

Elle a déclaré: “Il est allé chercher un financement, il a essayé de lui faire une greffe de poumon.

“C’était trop tard. Il est allé en enfer et est revenu pour faire vivre Porsha.”

Lynda a dit qu’elle “a volé le cœur de tout le monde”. Des membres de la famille éloignés sont venus de tout le sud du Pays de Galles et même d’aussi loin que Londres pour pleurer sa mort.

Elle a expliqué: “Elle était tellement aimée sur TikTok. Tout le sud du Pays de Galles suivait son voyage à travers les vidéos.”

La sœur d’un an de Porsha, Mae Mae, a également lutté contre la maladie et les deux n’ont pas pu passer beaucoup de temps ensemble jusqu’aux derniers mois de la vie de Porsha.

Une longue chaîne de «perles de voyage» a été placée sur le cercueil de Porsha dans la maison avant le début de la procession.

Chaque perle représentait une partie du voyage de Porsha, qu’il s’agisse d’un scanner, d’une opération ou simplement d’une autre journée passée à l’hôpital.

Elle avait aidé à fabriquer les perles avec sa mère Chloé à l’hôpital Noah’s Ark de Cardiff, où elle était restée plus longtemps que tout autre patient du service arc-en-ciel, 17 mois au total.

Lynda a déclaré: “Ils l’appelaient la guerrière Merthyr et la reine de la salle. Ses deux infirmières préférées étaient Mel et Jo. Elle les aimait tellement qu’elle avait deux poissons rouges qu’elle a nommés Mel et Jo.”

Les parents de Porsha, Chloé et Jamie, faisaient partie des porteurs qui ont transporté son cercueil de la maison au corbillard.

Ce faisant, l’une des chansons préférées de Porsha a été diffusée sur des haut-parleurs et beaucoup ont chanté en même temps. La chanson était Hope You’re Feelin’ Me (Like I’m Feelin’ You) de Charley Pride, un succès country de 1975.

Chloé a déclaré: “Elle en connaissait chaque mot. C’était une très bonne chanteuse.”

La petite Porsha-Nevaeh Williams est décédée à l’âge de trois ans seulement Crédit : Media Wales