Des voyageurs britanniques avec un vaccin AZ fabriqué en Inde «refoulés par Malte»

Les voyageurs britanniques ayant reçu une dose de fabrication indienne du vaccin Oxford AstraZeneca Covid se seraient vu interdire l’entrée à Malte.

Les lots dits Covishield du jab AZ, fabriqués par le Serum Institute of India, n’ont pas encore été approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA) – bien qu’ils soient chimiquement identiques aux allumettes fabriquées au Royaume-Uni – et ne doivent donc pas être reconnus. par l’UE.

Quinze pays, dont l’Espagne et l’Allemagne, ont déclaré qu’ils accepteraient les doses fabriquées en Inde, dont jusqu’à cinq millions ont été administrées au Royaume-Uni.

Mais Malte refuse l’entrée, comme le rapporte Le télégraphe quotidien, bien qu’il figure sur la liste verte des destinations approuvées par le Royaume-Uni.

Les directives de l’Autorité du tourisme de Malte indiquent que toute personne ayant une dose fabriquée en Inde – identifiée par les numéros de lot 4120Z001, 4120Z002 et 4120Z003 – ne sera pas autorisée à entrer.

Les numéros de lot sont visibles sur l’application NHS Covid, qui est utilisée comme « certificat » ou « passeport de vaccin ».

Steve et Glenda Hardy, 64 et 63 ans, se préparaient à se rendre sur l’île pour voir leur fils pour la première fois depuis plus d’un an lorsqu’ils ont été refoulés à l’aéroport de Manchester vendredi à 3h30 du matin.

Le couple avait reçu le vaccin en mars et a été arrêté par le personnel au nom de la compagnie aérienne Tui.

M. Hardy a déclaré au journal : « Lorsque nous avons pris notre vaccin – nous avions un vaccin – on nous a demandé de le prendre. Nous avons pris les deux doses. Nous ne savions pas ce que nous obtenions.

« Nous avons fait confiance au gouvernement là-dessus. Boris Johnson a déclaré qu’aucun vaccin indien n’avait été délivré dans ce pays. C’est évidemment un mensonge car c’est sur notre page.

« Le problème, c’est que nous ne pouvons pas voir notre fils. Nous avons sauté à travers les cerceaux… et puis nous avons été touchés par ça. C’était juste dévastateur… que diable sommes-nous censés faire ?

Interrogé plus tôt ce mois-ci sur le problème potentiel de l’acceptation des doses du vaccin AZ fabriquées en Inde, Boris Johnson a dissipé ses inquiétudes.

Il a déclaré aux journalistes: « Je suis très confiant que cela ne posera pas de problème. »