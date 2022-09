Des vols échoués en Corée du Sud à l’approche du typhon Hinnamnor

Commentez cette histoire Commentaire

SÉOUL, Corée du Sud – Des centaines de vols ont été cloués au sol et plus de 200 personnes évacuées en Corée du Sud lundi alors que le typhon Hinnamnor s’est approché de la région sud du pays avec de fortes pluies et des vents pouvant atteindre 290 kilomètres (180 miles) par heure, la plus forte tempête en décennies. L’agence météorologique sud-coréenne a déclaré que le pays commencerait à ressentir toute la force de Hinnamnor, la plus forte tempête mondiale de cette année, d’ici tôt mardi, lorsqu’il devrait frôler l’île balnéaire de Jeju, dans le sud, avant de toucher terre près de la ville continentale de Busan.

Les représentants du gouvernement se sont inquiétés des dommages potentiellement énormes causés par les inondations, les glissements de terrain et les raz de marée. Le président Yoon Suk Yeol lors d’une réunion d’intervention d’urgence lundi a appelé à un maximum d’efforts pour éviter les pertes. Le Premier ministre Han Duk-soo a appelé à des efforts proactifs pour évacuer les habitants des zones vulnérables aux inondations.

Lundi après-midi, Hinnamnor se trouvait au-dessus de la haute mer à 290 kilomètres (180 miles) au sud-ouest de Jeju. Il a déversé 46 centimètres (18 pouces) de pluie dans la partie centrale de Jeju depuis dimanche, où les vents soufflaient à une vitesse maximale de 124 km/h (77 mph) et se levaient.

Le ministère sud-coréen de l’Intérieur et de la Sécurité a déclaré qu’aucune victime n’avait été signalée dans l’immédiat. Au moins 11 maisons et bâtiments ont été inondés à Jeju tandis que plus de 200 personnes ont été forcées d’évacuer Busan et les villes voisines pour des raisons de sécurité.

Plus de 360 ​​vols intérieurs et 66 services de ferry ont été cloués au sol dans tout le pays lundi après-midi tandis que des milliers de bateaux de pêche sont rentrés au port. Toutes les écoles de Busan et des régions voisines du sud devraient être fermées et passer aux cours en ligne mardi, ont indiqué des responsables.