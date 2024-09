Des volontaires meurent alors que le nombre de morts dans la guerre en Russie dépasse les 70 000

Selon les données analysées par la BBC, plus de 70 000 combattants russes sont morts en Ukraine.

Et pour la première fois, les volontaires – des civils qui ont rejoint les forces armées après le début de la guerre – représentent désormais le plus grand nombre de personnes tuées sur le champ de bataille depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie en 2022.

Chaque jour, les noms des personnes tuées en Ukraine, leurs nécrologies et des photos de leurs funérailles sont publiés dans toute la Russie dans les médias et sur les réseaux sociaux.

La BBC russe et le site indépendant Mediazona ont rassemblé ces noms, ainsi que des noms provenant d’autres sources ouvertes, y compris des rapports officiels.

Nous avons vérifié que les informations avaient été partagées par les autorités ou les proches des personnes décédées – et qu’elles avaient été identifiées comme étant mortes pendant la guerre.

De nouvelles tombes dans les cimetières ont également permis de recueillir les noms des soldats tués en Ukraine – elles sont généralement marquées par des drapeaux et des couronnes envoyés par le ministère de la Défense.

Nous avons identifié les noms de 70 112 soldats russes tués en Ukraine, mais le nombre réel est probablement bien plus élevé. Certaines familles ne partagent pas publiquement les détails de la mort de leurs proches. Notre analyse n’inclut pas les noms que nous n’avons pas pu vérifier, ni les morts de miliciens dans les régions de Donetsk et de Louhansk, occupées par la Russie, dans l’est de l’Ukraine.

Parmi eux, 13 781 étaient des volontaires, soit environ 20%, et le nombre de décès parmi les volontaires dépasse désormais celui des autres catégories. Les anciens prisonniers, qui se sont engagés en échange d’une grâce pour leurs crimes, étaient auparavant les plus nombreux, mais ils représentent désormais 19% de tous les décès confirmés. Les soldats mobilisés, c’est-à-dire les citoyens appelés à combattre, représentent 13%.

Depuis octobre de l’année dernière, le nombre hebdomadaire de décès de bénévoles n’est pas descendu en dessous de 100 – et, certaines semaines, nous avons enregistré plus de 310 décès de bénévoles.

Quant à l’Ukraine, elle ne commente que rarement le nombre de morts sur le champ de bataille. En février, son président, Volodymyr Zelensky, a déclaré que 31 000 soldats ukrainiens avaient été tués, mais les estimations basées sur les renseignements américains suggèrent des pertes plus importantes.

L’histoire de Rinat Khusniyarov est typique de celle de nombreux soldats volontaires morts en service. Il était originaire d’Oufa, au Bachkortostan, et travaillait à deux emplois pour joindre les deux bouts : dans un dépôt de tramways et dans une usine de contreplaqué. Il avait 62 ans lorsqu’il a signé son contrat avec l’armée russe en novembre dernier.

Il a survécu à moins de trois mois de combats et a été tué le 27 février. Sa nécrologie, publiée sur un site Web local dédié à sa mémoire, le décrit simplement comme « un homme travailleur et honnête ».

Rinat Khusniyarov s’est engagé à combattre à l’âge de 62 ans [Rinat Khusniyarov via ok.ru]

D’après les données que nous avons analysées, la plupart des hommes qui s’inscrivent viennent de petites villes situées dans certaines régions de Russie, où il est difficile de trouver un travail stable et bien rémunéré.

La plupart d’entre eux semblent s’être enrôlés de leur plein gré, même si certains, en République de Tchétchénie, ont fait part à des militants des droits de l’homme et à des avocats de coercitions et de menaces.

Certains volontaires ont déclaré qu’ils n’avaient pas compris que les contrats qu’ils signaient n’avaient pas de date de fin et ont depuis contacté des journalistes pro-Kremlin pour leur demander, sans succès, de les aider à mettre fin à leur service.

Les salaires des militaires peuvent être cinq à sept fois supérieurs à la moyenne dans les régions les moins riches du pays. De plus, les soldats bénéficient d’avantages sociaux, notamment de services de garde d’enfants gratuits et d’allègements fiscaux. Les paiements uniques versés aux personnes qui s’engagent ont également augmenté à plusieurs reprises dans de nombreuses régions de Russie.

La plupart des volontaires morts au front ont entre 42 et 50 ans. Ils sont 4 100 hommes sur plus de 13 000 volontaires. Le volontaire le plus âgé avait 71 ans – au total, 250 volontaires de plus de 60 ans sont morts pendant la guerre.

Des soldats ont déclaré à la BBC que l’augmentation du nombre de victimes parmi les volontaires est en partie due à leur déploiement dans les zones les plus difficiles sur le plan opérationnel sur la ligne de front, notamment dans la région de Donetsk à l’est, où ils constituent l’épine dorsale des renforts pour les unités épuisées, ont déclaré des soldats russes à la BBC.

La stratégie de la Russie consistant à « hacher la viande » se poursuit sans relâche, selon les soldats russes avec lesquels nous avons parlé. Le terme a été utilisé pour décrire la façon dont Moscou envoie des vagues de soldats en avant Les forces russes tentent sans relâche d’affaiblir les forces ukrainiennes et d’exposer leurs positions à l’artillerie russe. Des images de drones partagées en ligne montrent les forces russes attaquant les positions ukrainiennes avec peu ou pas d’équipement ou de soutien de l’artillerie ou des véhicules militaires.

Parfois, des centaines d’hommes ont été tués en une seule journée. Ces dernières semaines, l’armée russe a tenté désespérément, mais sans succès, de s’emparer des villes de Chasiv Yar et Pokrovsk, dans l’est de l’Ukraine, en recourant à de telles tactiques.

Une étude officielle menée par la direction médicale militaire principale du ministère russe de la Défense indique que 39 % des décès de soldats sont dus à des blessures aux membres et que les taux de mortalité seraient considérablement améliorés si les premiers secours et les soins médicaux ultérieurs étaient meilleurs.

Les actions du gouvernement russe suggèrent qu’il souhaite éviter de forcer la population à se battre dans le cadre d’une nouvelle vague officielle de mobilisation. Au lieu de cela, il multiplie les appels aux volontaires pour servir, ainsi que les incitations à le faire.

Les déclarations des responsables régionaux dans les parlements locaux laissent penser qu’ils ont été chargés par le haut de recruter des gens dans leurs circonscriptions. Ils publient des offres d’emploi sur des sites Internet, contactent des hommes qui ont des problèmes de dettes et d’huissiers et mènent des campagnes de recrutement dans les établissements d’enseignement supérieur.

Depuis 2022, les prisonniers condamnés sont également encouragés à s’engager en échange de leur libération, mais désormais, une nouvelle politique permet aux personnes poursuivies pénalement d’accepter un accord pour partir en guerre au lieu d’être jugées devant un tribunal. En échange, leurs dossiers sont gelés et potentiellement abandonnés.

Un cimetière près d’un aérodrome militaire à l’extérieur de Taganrog, dans le sud-ouest de la Russie [Getty Images]

Un petit nombre des volontaires tués étaient originaires d’autres pays. Nous avons identifié les noms de 272 d’entre eux, dont beaucoup étaient originaires d’Asie centrale – 47 d’Ouzbékistan, 51 du Tadjikistan et 26 du Kirghizistan.

L’année dernière, des rapports ont fait état de recrutements russes à Cuba, en Irak, au Yémen et en Serbie. Les étrangers déjà installés en Russie sans permis de travail ni visa valables et qui acceptent de « travailler pour l’État » se voient promettre qu’ils ne seront pas expulsés et se voient proposer un parcours simplifié vers la citoyenneté s’ils survivent à la guerre. Nombre d’entre eux se sont ensuite plaints de ne pas comprendre les formalités administratives – comme les citoyens russes, ils se sont tournés vers les médias pour obtenir de l’aide.

Les gouvernements indien et népalais ont demandé à Moscou de cesser d’envoyer leurs citoyens en Ukraine et de rapatrier les corps des victimes. Jusqu’à présent, ces appels sont restés sans suite.

De nombreuses nouvelles recrues ont critiqué la formation qu’elles ont reçue. Un homme qui a signé un contrat avec l’armée russe en novembre dernier a déclaré à la BBC qu’on lui avait promis deux semaines de formation sur un champ de tir avant d’être déployé au front.

« En réalité, les gens ont simplement été jetés sur le terrain de parade et on leur a distribué du matériel », a-t-il déclaré, ajoutant que l’équipement était de mauvaise qualité.

« Nous avons été chargés dans des trains, puis dans des camions, et envoyés au front. Près de la moitié d’entre nous ont été jetés au combat directement depuis la route. Résultat : certains sont passés du bureau de recrutement au front en une semaine seulement », a-t-il déclaré.

Samuel Cranny-Evans, analyste au Royal United Services Institute au Royaume-Uni, déclare : « La compréhension de base de choses comme le camouflage et la dissimulation ou la façon de se déplacer silencieusement la nuit, comment se déplacer sans créer de profil pour soi-même pendant la journée » devrait être enseignée comme des compétences de base de l’infanterie.

Un autre soldat a également déclaré à la BBC que l’équipement était un problème, affirmant qu’il «variait, mais le plus souvent, il s’agissait d’un ensemble aléatoire d’uniformes, de bottes standard qui s’usent en une journée et d’un sac de kit avec une étiquette indiquant qu’il a été fabriqué au milieu du 20e siècle».

« Un gilet pare-balles quelconque et un casque bon marché. Il est impossible de se battre dans ces conditions. Si vous voulez survivre, vous devez acheter votre propre équipement. »