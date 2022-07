Des volontaires juifs créent des liens avec des enfants ukrainiens dans un camp d’été

VARSOVIE, Pologne (AP) – Le dessin d’une fillette de 5 ans dans un camp d’été dans la capitale polonaise a attiré l’attention de l’un de ses conseillers. Pourquoi a-t-elle utilisé du noir et blanc, et non du rouge ou du rose, pour faire un cœur, a demandé le rabbin Ilana Baird à l’enfant.

La jeune fille, soupirant fortement, a dit qu’il était noir comme le chien qu’elle a laissé en Ukraine.

Baird, qui vit en Californie, s’est porté volontaire avec plusieurs autres Juifs originaires de Russie ou d’autres régions de l’ex-Union soviétique pour encadrer des enfants réfugiés ukrainiens dans le camp de Varsovie. Le programme, qui s’est terminé vendredi, avait pour but de donner un peu de joie aux jeunes traumatisés par la guerre, de les aider à se préparer à une nouvelle année scolaire en Pologne et de donner du temps à leurs mères.

Après avoir présenté des spectacles de marionnettes et lu des histoires à son groupe de campeurs de 5 et 6 ans, peint beaucoup de petits visages et distribué beaucoup de gros câlins, le rabbin a vu un autre cœur se dessiner. Celui-ci était rose.

“Le bonheur”, a expliqué la jeune fille.

Baird, 48 ans, était heureuse de voir des couleurs gaies et des arcs-en-ciel apparaître également dans les œuvres d’autres enfants dont elle s’occupait au camp Kef Be Kayitz, un nom hébreu qui signifie s’amuser en été.

Pour les volontaires, la décision de s’absenter de leur travail habituel aux États-Unis et de s’envoler pour la Pologne pour travailler avec les enfants ukrainiens a été motivée par le désir d’aider les personnes dans le besoin, une valeur universelle et un élément central de la religion juive. enseignements.

« Le peuple juif a tant souffert dans le passé. Nous avons subi des pogroms, nous avons subi l’Holocauste et nous avons souffert de l’antisémitisme », a déclaré Baird. “Et nous avons le sens de l’obligation d’aider les personnes qui souffrent en ce moment.”

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, des habitants de toute la Pologne sont passés à l’action pour accueillir et aider les réfugiés du pays voisin. La Pologne a accepté plus de réfugiés de guerre que toute autre nation.

Les organisations juives locales et internationales n’ont pas non plus perdu de temps pour tenter de répondre aux besoins les plus urgents : loger et nourrir les Ukrainiens, dont la plupart sont des femmes et des enfants.

Alors que la guerre est sur le point d’entrer dans son sixième mois, le camp de l’école Lauder Morasha à Varsovie reflète le type de programme développé pour répondre aux besoins changeants des réfugiés. De nombreux Ukrainiens se rendent compte qu’ils ne pourront pas rentrer chez eux bientôt, ou peut-être jamais, a déclaré Helise Lieberman, directrice du Taube Center for Jewish Life and Learning.

Les matinées étaient consacrées aux cours de polonais, d’anglais et de mathématiques afin que les enfants soient en meilleure position pour s’adapter à l’école. De nombreux enfants ukrainiens arrivés en Pologne depuis février ont terminé l’année scolaire ukrainienne à distance, mais entreront dans les écoles polonaises en septembre.

Les campeurs ont passé l’après-midi à faire de l’artisanat, à faire du sport et à faire des excursions dans les musées et les parcs de la ville. Environ un tiers des 90 enfants qui ont fréquenté le camp sont juifs, selon Marta Saracyn, directrice du Centre communautaire juif de Varsovie.

“C’est une belle bulle pour que les enfants soient des enfants”, a déclaré Saracyn.

Certaines des mères réfugiées ukrainiennes doivent chercher du travail, et certaines sont gravement déprimées après avoir été séparées de leurs partenaires et de leurs proches restés au pays, ont déclaré les organisateurs.

Le Centre Taube et le Centre communautaire juif de Varsovie ont organisé le camp en collaboration avec les Fédérations juives d’Amérique du Nord, l’Agence juive pour Israël et l’American Joint Distribution Committee.

Les Fédérations juives d’Amérique du Nord ont recruté près de 90 éducateurs et dirigeants rabbiniques russophones pour aider les réfugiés ukrainiens en Pologne et en Hongrie, et 10 ont aidé au camp de Varsovie, a déclaré Hannah Miller, qui dirige le programme de bénévolat.

Les 10 volontaires du camp sont des immigrants russophones qui ont quitté l’Union soviétique il y a des décennies, ou les enfants d’immigrants juifs russes. Seul un couple parlait ukrainien, donc ils parlaient principalement aux enfants en russe, qui est également largement utilisé dans une grande partie de l’Ukraine.

Baird se souvient d’avoir peint le visage d’un garçon qui s’est énervé lorsqu’il a réalisé qu’elle n’était pas d’Ukraine. “Pourquoi êtes-vous venu ici?” il lui a demandé.

“Parce que vous n’avez pas besoin d’être d’Ukraine pour aider les autres”, a répondu le rabbin, “vous avez juste besoin d’être humain.”

L’école juive où le camp a eu lieu est située dans des blocs de l’ancien ghetto de Varsovie, où les Juifs ont été emprisonnés par les forces allemandes, tués et affamés pendant l’Holocauste avant d’être envoyés dans des camps de concentration et d’extermination.

La Pologne abritait près de 3,5 millions de Juifs avant la Seconde Guerre mondiale, dont la plupart ont été tués par les forces nazies allemandes. Mais la vie juive a refait surface dans le pays depuis la chute du communisme soutenu par Moscou en 1989.

“Si cela s’était produit il y a 30 ans, il n’y aurait pas eu d’institutions communautaires juives pour fournir secours et soins”, a déclaré Lieberman, un Américain qui a été le directeur fondateur de l’école Lauder Morasha.

Vanessa Gera, L’Associated Press