Dans la capitale italienne, des dizaines de réfugiés, de pauvres et de sans-abri ont assisté vendredi à un événement caritatif où ils ont reçu des boîtes à lunch et des cadeaux d’une communauté catholique.

La Communauté de Sant’Egidio organise chaque année depuis 1982 un déjeuner de Noël pour les personnes dans le besoin.

Cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, le repas traditionnel a été remplacé par une distribution de boîtes à lunch, préparées par des bénévoles, et de cadeaux.

Des centaines de personnes savouraient le déjeuner de Noël à l’église Santa Maria in Trastevere, siège de la communauté Sant’Egidio.

Le jour de Noël, une centaine de personnes seulement ont pu assister en personne à cette fête de Noël.

Cependant, des dizaines de volontaires ont commencé à distribuer des colis alimentaires et des cadeaux non seulement à Rome et en Italie, mais dans toute l’Europe et sur d’autres continents, selon les organisateurs communautaires.

À Noël dernier, 60 000 personnes en Italie et plus de 200 000 personnes dans le monde ont reçu une aide de la communauté de Sant’Egidio.

Les cadeaux comprenaient des repas prêts-à-manger, des vêtements et des couvertures d’hiver chauds, des produits d’entretien ménager et des articles d’hygiène personnelle.