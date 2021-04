Des volontaires français voient la lumière du soleil pour la première fois en 40 jours après s’être isolés dans une grotte

Quelqu’un peut-il imaginer une journée sans horloge, sans téléphone portable ou sans lumière du soleil et cela aussi vivant dans une grotte? Une équipe de 15 volontaires français a réussi cet exploit et a trouvé l’expérience «formidable». Quinze volontaires – huit hommes et sept femmes – ont passé 40 jours dans la grotte de Lombrives dans le sud-ouest de la France dans le cadre d’une expérience d’isolement humain, selon un rapport publié dans Interne du milieu des affaires

Le projet intitulé Deep Time, dirigé par le Human Adaption Institute, d’un coût de 1,4 million de dollars, visait à examiner les limites de l’adaptabilité humaine à l’isolement. Le projet s’est terminé samedi avec le groupe émergeant de la grotte portant des lunettes spéciales pour se protéger les yeux de la lumière du soleil.

Le projet a été suivi par des scientifiques français et suisses de l’Institut d’adaptation humaine. Ils ont observé de près chaque volontaire pendant leur séjour dans la grotte. Le groupe a été envoyé dans la grotte sans équipements de base allant de la lumière, de l’horloge, de l’eau et plus encore. Afin de faciliter l’ensemble du projet, l’activité cérébrale des volontaires a été collectée avant et après l’entrée dans la grotte. L’idée derrière l’expérience était de juger comment les gens peuvent s’adapter à des conditions de vie extrêmes et être complètement isolés.

Des chercheurs observé que comme le groupe n’avait pas d’horloge, ils ont rapidement perdu leur sens du temps et ont ajusté leurs activités telles que manger, dormir et d’autres tâches quotidiennes en fonction de leur horloge biologique.

Ils vivaient dans des tentes et produisaient de l’électricité à l’aide d’un vélo à pédales pour répondre au besoin de lumière naturelle. Ils ont même puisé de l’eau d’un puits à 146 pieds sous la Terre.

Parlant de l’expérience, le directeur du projet Christian Clot, qui faisait également partie de l’équipe de volontaires, a déclaré que toute l’expérience était une « vraie surprise », tandis que l’un des volontaires a déclaré qu’il avait des « envies viscérales » de quitter la grotte.

Bien que certains pensaient qu’ils étaient sous terre, d’autres voulaient vivre plus longtemps dans la grotte car «Pour une fois dans notre vie, nous avions le temps et pouvions nous arrêter pour vivre et faire nos tâches. C’était génial », a déclaré l’une des femmes volontaires à Le gardien.

En contrôlant régulièrement les habitudes de sommeil, les interactions sociales et les fonctions cognitives des volontaires via des capteurs, le projet a déterminé que «notre avenir en tant qu’humains sur cette planète évoluera» car «nos cerveaux sont capables de trouver de nouvelles solutions, quelle que soit la situation».

