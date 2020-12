Les gens se sont alignés pour recevoir des colis alimentaires devant une école du Maryland alors qu’un nombre croissant d’enfants souffrent de la faim aux États-Unis, le pays qui a enregistré la pire épidémie de coronavirus au monde.

Le nombre de personnes qui se rendent au centre de distribution a doublé depuis le début de la pandémie, selon le Baltimore Hunger Project, qui dessert désormais environ 500 personnes par semaine.

Avant que la pandémie ne ferme son collège et que les agents d’immigration américains expulsent son père au Salvador, Kimberly Orellana n’avait pas peur de souffrir de la faim.

Mais avec sa mère maintenant seule et le ménage des maisons pour un salaire qui ne suffit pas pour nourrir de manière fiable Orellana et ses deux jeunes sœurs, la jeune fille de 14 ans est laissée à pied dans une école voisine pour une distribution d’épicerie organisée par un non- organisation à but lucratif.

« Tout le monde dans notre famille mange. Parfois, nous avons besoin d’un peu d’épicerie pour garder notre réfrigérateur plein », a déclaré Orellana alors qu’elle faisait les courses au nord de Baltimore par une matinée froide et pluvieuse pendant une pause des cours, qui se déroulent désormais en ligne.

12% des adultes n’ont pas assez à manger

Un nombre croissant d’enfants souffrent de la faim aux États-Unis alors qu’ils traversent la pire épidémie de coronavirus au monde, qui a tué environ 280000 personnes et provoqué une crise économique unique en une génération.

Près de 12 pour cent des adultes ont déclaré vivre dans un ménage où il n’y avait pas assez à manger «parfois» ou «souvent» le mois dernier, selon le département américain du Commerce.

Selon une enquête de la Brookings Institution, dix pour cent des mères ont déclaré que leurs enfants de moins de cinq ans avaient eu faim dans une certaine mesure en octobre et en novembre.

L’organisation à but non lucratif Feeding America estime que plus de 50 millions de personnes seront considérées comme en situation d’insécurité alimentaire cette année, dont environ un enfant sur quatre, annulant les progrès réalisés ces dernières années qui avaient amené la faim chez les enfants à son plus bas niveau depuis au moins deux décennies.

« Nous sommes assez confiants de dire que l’insécurité alimentaire est actuellement la plus élevée jamais enregistrée dans l’ère moderne », a déclaré à l’AFP Lauren Bauer, chargée d’études économiques à Brookings.

Les chiffres sont choquants pour un pays qui a la plus grande économie du monde et qui est l’un des principaux donateurs d’aide alimentaire dans le monde.

Ils ont propulsé une bagarre politique sur le choix du président élu Joe Biden pour le secrétaire à l’agriculture, qui sera chargé de lutter contre la faim.

«L’alimentation et l’agriculture représentent environ 20% de l’économie américaine et 100% des gens sont des mangeurs», a déclaré Chloe Waterman, responsable de programme pour le groupe de défense Friends of the Earth.

L’impact désastreux de la pandémie

L’arrivée de la pandémie en mars et les fermetures d’entreprises qui ont suivi ont entraîné une montée du chômage et une forte contraction de la croissance économique.

La minimisation du virus par le président Donald Trump et la réponse inégale des États américains ont ouvert la voie à la flambée continue des cas et des décès.

Les écoles ont également fermé leurs portes, ce qui compliquait la tâche des enfants les plus pauvres pour obtenir des repas gratuits, et Bauer a déclaré que les courses dans les épiceries créaient une pénurie de produits de base qui mettait encore plus les parents à faible revenu derrière.

« La pression exercée sur les familles pour qu’elles paient pour certaines de ces choses que le public fournit a été assez désastreuse », a-t-elle déclaré.

Le Congrès a répondu en permettant aux États de donner aux familles dont les enfants recevraient normalement des cartes de prestations de repas scolaires égales à leur valeur, tandis que de nombreux districts scolaires ont également continué à fournir de la nourriture que les élèves pourraient manger à la maison.

Mais il y a des trous dans ce filet de sécurité, a déclaré Bauer, en particulier pour les parents qui ne peuvent pas se rendre là où les écoles distribuent leurs repas, peut-être parce qu’ils ont des emplois en tant que travailleurs essentiels.

Il existe également un écart pour les parents dont les enfants sont trop jeunes pour aller à l’école – l’âge auquel une mauvaise alimentation peut avoir des conséquences à vie.

Et le principal programme du gouvernement pour fournir de la nourriture aux familles dans le besoin, le Programme d’aide supplémentaire à la nutrition (SNAP), ne paie pas assez pour vivre, transférant le fardeau de la montée du chômage sur les organismes de bienfaisance, a déclaré Waterman.

Les effets ont été ressentis par le projet à but non lucratif Baltimore Hunger Project, qui fournit des courses le week-end dans et autour de la ville aux familles dont les enfants dépendent des repas scolaires.

‘Tu dois juste continuer’

Le sac d’œufs, de pain et d’autres articles essentiels qu’Orellana a ramassé pour sa mère et elle-même, sans papiers, et ses deux sœurs nées aux États-Unis, lors d’une distribution dans la banlieue de Cockeysville, durera environ deux semaines.

«C’est vraiment difficile parfois, mais il faut juste continuer», dit-elle.

L’augmentation du nombre d’Américains affamés survient au milieu d’une controverse sur le choix de Biden comme secrétaire à l’agriculture, un poste qui superviserait SNAP et d’autres programmes de nutrition.

Heidi Heitkamp, ​​une ancienne sénatrice du Dakota du Nord, est considérée comme l’une des favorites pour le poste, mais les groupes progressistes et les syndicats disent qu’elle est trop proche des grandes sociétés pétrolières et agricoles.

Ils ont fait pression pour que Biden nomme la représentante de la Chambre, Marcia Fudge, qui a plaidé pour l’expansion de SNAP.

« Fudge reconnaît que nous avons besoin d’un accès alimentaire couplé à l’égalité alimentaire », a déclaré Waterman, qui a déclaré que l’inversement de la hausse de la faim pourrait être fait en augmentant les paiements et l’éligibilité SNAP.

Cela pourrait apporter un soulagement au Baltimore Hunger Project, qui a vu la demande tripler pour plus de 2 000 familles depuis le début de la pandémie.

«Cela me brise le cœur», a déclaré Ayo Akinremi, un immigrant du Nigéria qui a commencé à faire l’épicerie pour sa femme et ses enfants après avoir perdu son emploi, et maintenant bénévole avec le groupe.

«Ce fut un choc culturel pour moi, de venir aux États-Unis pour trouver autant d’insécurité alimentaire», a-t-il déclaré.