Des voleurs volent plus de 50 montres Apple dans le magasin Best Buy du New Hampshire

Un groupe de voleurs “hautement organisés” est pourchassé par la police dans le New Hampshire, aux États-Unis, après le vol de plus de 50 montres Apple dans un magasin Best Buy fin novembre, les biens volés étant évalués à plus de 17 000 dollars.

Tel que rapporté par NBC Boston (via AppleInsider), trois personnes seraient impliquées dans les cambriolages, qui auraient ciblé les zones de stockage du magasin et auraient pu mettre les appareils dans un sac en plastique et quitter le magasin sans être repérées.

Des crimes similaires ont eu lieu dans d’autres magasins Best Buy de l’État, a déclaré la police, et il est possible qu’ils soient liés.

Il est entendu qu’aucune arrestation n’a été effectuée en lien avec les vols.