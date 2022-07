Des voleurs volent des bijoux et des pierres précieuses dans la remorque de Brink sans surveillance

LOS ANGELES (AP) – Des voleurs sont entrés par effraction dans un semi-remorque Brink’s sans surveillance garé dans une aire de repos éloignée du sud de la Californie la semaine dernière et ont volé des millions de dollars de bijoux et de pierres précieuses après que les deux gardes armés du véhicule se soient éloignés, ont annoncé les autorités.

Le semi-remorque avait voyagé pendant la nuit depuis un salon de bijoux dans la région de la baie de San Francisco jusqu’à la région de Los Angeles pour un autre événement. Il n’était pas immédiatement clair si les suspects avaient suivi le véhicule tout au long de son trajet de 375 milles (603,5 kilomètres) ou s’ils étaient tombés dessus à l’aire de repos dans un crime d’opportunité, selon le sergent du shérif de Los Angeles. Michel Mileski.

Les gardes ont signalé le braquage vers 2 heures du matin le 11 juillet après avoir remarqué que le verrou de la remorque avait été trafiqué, a déclaré Mileski à l’Associated Press lundi.

Les enquêteurs tentent de déterminer comment le cadenas a été brisé.

“Si j’avais autant d’argent en bijoux, je pense que j’aurais la serrure la plus sûre dessus”, a déclaré Mileski.

On ne savait pas immédiatement combien de temps les gardes avaient laissé le véhicule sans surveillance à l’aire de repos et à la station-service «Flying J» dans la communauté non constituée en société de Lebec, à environ 120,7 kilomètres au nord du centre-ville de Los Angeles.

La marchandise avait été chargée sur le camion tard le 10 juillet à la suite d’une exposition organisée par l’International Gem and Jewelry Show à San Mateo, au sud de San Francisco, a déclaré Brandy Swanson, directrice du groupe. Il se rendait à un événement au Pasadena Convention Center, juste au nord-est de Los Angeles, a-t-elle déclaré.

Alors que Swanson a déclaré que 18 victimes signalaient des pertes de plus de 100 millions de dollars, Brink’s a déclaré que les objets volés valaient moins de 10 millions de dollars.

“Selon les informations que les clients nous ont fournies avant d’expédier leurs articles, la valeur totale des articles manquants est inférieure à 10 millions de dollars”, a déclaré Brink’s dans un communiqué. “Nous travaillons avec les forces de l’ordre et nous rembourserons intégralement nos clients pour la valeur de leurs actifs qui ont été volés, conformément aux termes de notre contrat.”

Les représentants de Brink’s et de l’International Gem and Jewelry Show n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lundi après-midi.

Swanson a déclaré que les vendeurs qui voyagent entre les salons de bijoux sous-assurent généralement leur marchandise car ils ne peuvent pas se permettre de l’assurer complètement.

“C’est là que l’écart entre en jeu. Ce sont des opérateurs maman-et-pop”, a déclaré Swanson. « Ils sont dévastés. Certaines de ces personnes ont perdu tous leurs moyens de subsistance.

Mileski a déclaré que les détectives estimaient actuellement le vol à 10 millions de dollars, sur la base de l’assurance, mais ils s’attendent à ce que le montant grimpe. Les enquêteurs examinent des séquences vidéo d’entreprises locales pour voir si le crime a été enregistré. Le sergent a déclaré que plusieurs suspects auraient exécuté le braquage.

Stefanie Dazio, Associated Press