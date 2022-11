Des voleurs volent d’anciennes pièces d’or d’un musée allemand

Les pièces volées ont été découvertes pour la première fois en 1999 lors d’une fouille dans une ancienne colonie celtique connue sous le nom d’Oppidum de Manching. Le trésor est toujours considéré comme la plus grande cache d’or celtique antique découverte au 20ème siècle, et il reste un mystère pourquoi tant d’or a été stocké en un seul endroit et comment il s’est retrouvé sur le site.

Exploré pour la première fois au XIXe siècle, puis étudié plus systématiquement à partir du milieu du XXe siècle, le site est particulièrement précieux sur le plan scientifique en raison du grand nombre d’artefacts qui ont été trouvés et de l’étendue des preuves physiques sur la disposition et la structure de la ville antique. qui a été mis au jour au fil des ans, a déclaré le Dr Walter Irlinger, qui travaille pour l’organisme de préservation des monuments de l’État.

La perspective de trésors historiques encore cachés sous terre a attiré plus que des archéologues : en mai de cette année. des criminels inconnus ont sauté par-dessus une clôture et creusé 140 trous dans un site de fouilles, apparemment à la recherche d’objets de valeur. La police ne sait pas s’il existe un lien entre cet épisode et le braquage de cette semaine.

Rupert Gebhard, directeur de la collection archéologique de l’État bavarois à Munich, a déclaré mercredi que les pièces et le morceau d’or pourraient valoir environ 1,6 million d’euros s’ils pouvaient être vendus à des marchands. L’or utilisé dans la fabrication des pièces vaut environ 250 000 euros, a déclaré M. Gebhard, notant que si les pièces étaient fondues, ce serait le “pire” résultat.