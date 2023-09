Des voleurs volent 100 000 $ d’équipement dans le parking de Soldier Field

Des tondeuses à gazon et d’autres équipements d’une valeur d’environ 100 000 dollars ont été volés dans un parking de Soldier Field, domicile des Bears de Chicago, a déclaré un porte-parole.

Le matériel appartenant à un sous-traitant a été saisi dans la nuit de mercredi, a indiqué le porte-parole du stade, Luca Serra.

L’équipement était coincé entre une remorque et une clôture, a-t-il expliqué.

« Ils ont arraché la clôture du jour au lendemain et sont repartis avec 100 000 $ d’équipement », a déclaré Serra au Chicago Tribune.

« Cela n’a rien à voir avec les Bears », a-t-il déclaré.

L’équipement était assuré, et le stade et le sous-traitant travaillent avec la police pour identifier les voleurs et déterminer les mesures à prendre pour mieux sécuriser la zone, a déclaré Serra.

Le vol n’a pas été enregistré par les caméras de surveillance, a-t-il précisé.

Un vol aussi important ne s’est jamais produit au stade auparavant, a déclaré Serra.

« Malheureusement, vous ne pouvez pas confier tout à un agent de sécurité », a déclaré Serra. « Nous espérons que ce n’est qu’un cas isolé. »

La police de Chicago a déclaré que des détectives enquêtaient sur le vol. Personne n’a été arrêté, a indiqué la police.

Reportage de l’Associated Press