Des voleurs effrontés ont utilisé un chalumeau pour s’introduire dans deux maisons dans le même village de Peak District en quelques heures dans le dernier exemple d’une nouvelle tendance terrifiante.

Les criminels ont utilisé l’outil pour brûler un trou à travers une porte d’entrée en PVC pour entrer dans une maison à Tideswell, dans le Derbyshire, où ils ont volé 33000 £ de véhicules.

Ils ont emporté des portefeuilles et des clés pour une Audi S1 ​​de 25000 £, ainsi qu’une moto KTM 125 2016 en édition limitée à 4500 £ et un Devinci Ebike électrique 2018 d’une valeur de 4000 £.

La police a déclaré que la méthode de cambriolage à 3 h 15 mardi était inhabituelle et l’a liée à un autre cambriolage à proximité à peine 35 minutes plus tard, qui a de nouveau vu un chalumeau utilisé.

Cela survient un an après que la police, à 20 miles de là, à Stockport, ait averti d’une vague de nouveaux cambriolages au chalumeau, avec des rapports de crimes similaires également à Bradford et Hull.

Les criminels ont eu accès à la maison de Tideswell en brûlant le PVC de la porte d’entrée à l’aide d’un chalumeau avant de voler les portefeuilles et les clés des véhicules coûteux.

Mme West a décrit l’Audi S1 ​​à 25000 £ comme sa « fierté et sa joie » et a appelé à son retour

Kerrie West s’est réveillée pour trouver deux voleurs chargeant les vélos coûteux dans une fourgonnette avant de partir avec son Audi aux premières heures de mardi à Tideswell, Derbyshire

Kerrie West, de Tideswell, a été réveillée vers 2 heures du matin mardi et a repéré le couple en train de charger certains des objets volés à l’arrière d’une camionnette.

Mais avant que la famille ne puisse affronter les voleurs, le duo a réussi à accélérer avec les articles coûteux.

Mme West, une culturiste qui possède sa propre entreprise de fitness, a partagé des photos de sa porte d’entrée en ruine sur Facebook alors qu’elle appelait à l’aide.

Elle a écrit: « Volé. Veuillez partager dès que possible. Ma fierté et ma joie absolues ont été entaillées.

La moto KTM 125 2016 en édition limitée d’une valeur de 4500 £ a également été volée pendant le crime

Le Devinci Ebike électrique 2018, d’une valeur d’environ 4000 £, a également été perdu par les voleurs

La publication Facebook de Mme West a été partagée des milliers de fois par des amis et des sympathisants cette semaine

« Vers 2 heures du matin, deux garçons dans une camionnette sombre sont entrés par effraction dans la maison et ont pris les clés. Non seulement cela, ils ont pris mon sac à main, le portefeuille de mon père et d’autres choses. Partagez s’il vous plait’.

Comment protéger votre maison contre les cambriolages au chalumeau Les cambriolages au chalumeau voient des voleurs utiliser un chalumeau pour entrer dans les maisons en attaquant les poignées de porte et les serrures. Les crimes sont principalement commis sur des portes en PVC et en composite. Les serruriers affirment qu’une méthode de défense consiste à installer une serrure anti-encliquetage sur une porte, qui devrait être SS312 Diamond Approved ou TS007 3 Star. Un autre consiste à ajouter des brouilleurs de châssis à votre porte, ce qui arrêtera l’ouverture de la porte si la serrure est contournée. La Master Locksmith Association a déclaré que les cambriolages au chalumeau ne sont pas encore très courants en Grande-Bretagne, car la fermeture de serrures est beaucoup plus rapide et donc plus facile pour les criminels. Mais il y a eu des rapports récents sur les crimes commis à Hull, Stockport, Bradford et Derbyshire.

La police du Derbyshire a confirmé que les agents enquêtaient sur le vol et ont déclaré qu’ils pensaient qu’il était lié à d’autres cambriolages dans la région.

Un utilisateur a écrit sous le message: ‘Absolute b ****** s. J’espère qu’ils sont trouvés très rapidement et compte tenu de leur karma. Désolé que cette écume de basse vie ait fait ça.

Un autre a déclaré: « Je n’ai jamais entendu parler d’un chalumeau utilisé … vous avez de la chance d’être toujours là pour écrire cet article … c’est vraiment salaud. »

Un utilisateur a écrit: «L’audace d’utiliser un chalumeau maintenant pour forcer l’entrée. Un autre a commenté: « Wow, ils auraient pu incendier la maison et tuer des gens. »

Un porte-parole de la Derbyshire Constabulary a déclaré: « Le 15 décembre à 15 h 15, une maison de Church Lane, à Tideswell, a été cambriolée.

« Les voleurs ont pris un portefeuille et un jeu de clés, qu’ils ont utilisé pour voler l’Audi S1 ​​jaune de la victime. Ils ont également pris un vélo de piste de motocross et un vélo électrique Devinci.

«Nous associons le vol à un crime similaire qui a eu lieu dans le village ce matin-là. À 3 h 50, deux hommes sont entrés par effraction dans une maison de la grange aux dîmes près.

«Ils ont fouillé la maison mais n’ont rien volé. Dans les deux cas, un chalumeau a été utilisé pour pénétrer par la porte.

« Il s’agit d’un crime inhabituel et la victime a naturellement été très bouleversée. Nous enquêtons et avons parlé aux villageois pour recueillir des vidéosurveillance de la région.

«Si vous avez des informations, nous vous invitons à nous contacter en citant la référence 20000660662.»