Les voleurs utilisent des scooters électroniques dans des crimes terrifiants, notamment des agressions et des fusillades, ont révélé de nouvelles données policières – mais les ventes sont toujours en plein essor.

Les scooters électriques ont été utilisés comme véhicules d’évasion ainsi que dans des vols à travers le pays.

Il y a eu des centaines de crimes impliquant des scooters électroniques au cours de l’année dernière Crédit: Alamy

Fares Maatou a été tragiquement poignardée à la tête

Jamie Smith, six ans, s’est retrouvé avec un crâne fracturé dans le délit de fuite

Malgré l’augmentation des crimes liés aux scooters électriques, le secrétaire aux transports Grant Shapps a proclamé que les appareils faisaient partie d’une «révolution des transports» alors que les technologies émergentes «déchiraient le livre de règles».

Il a poursuivi: «Cet examen permettra de garantir que nous comprenons les impacts potentiels d’un large éventail de nouveaux types de transport tels que les scooters électroniques.»

L’année dernière, Shapps a accéléré leur légalisation pour des procès dans 32 régions du Royaume-Uni.

Dans les zones où les procès ont été lancés, un nombre important de délits impliquant les dispositifs a été signalé.

Selon une enquête du Mail Online, Scotland Yard a enregistré plus de 200 incidents l’année dernière à Londres.

C’était la plus haute de toutes les forces qui avaient répondu à l’enquête du Mail.

Pendant ce temps, la police du Met a saisi plus de 150 scooters électriques.

Vendredi dernier, Fares Maatou, 14 ans, a été poignardée devant une pizzeria de l’Est de Londres pour son scooter électrique.

Son ami dit que la victime adolescente est intervenue pour le protéger pendant une dispute avant qu’il ne soit poignardé à mort sur la route très fréquentée.

L’adolescent «gentil» a également été frappé à la tête avec un poteau en métal alors que les voyous lui volaient son scooter électrique, selon des témoins.

Pendant ce temps, à Norfolk, la police a enregistré plus de 120 incidents impliquant des scooters électriques en 2020.

Un incident comprenait un scooter électrique tirant une petite remorque sur une route principale et «faisant un écart d’un côté à l’autre».

La police de Merseyside a enregistré plus de 100 incidents l’année dernière, 94 appareils ayant été saisis cette année seulement.

La police et les médecins légistes passent au peigne fin la scène du meurtre à la recherche d’indices à Canning Town, dans l’est de Londres, sur la mort de Fares Maatou

Jamie Smith, six ans, a été fauchée par un scooter électrique en août dernier

En mars, Jamie Smith, six ans, s’est retrouvé avec une fracture du crâne après avoir été fauché par un scooter électrique.

Le garçon se promenait avec son père à Elston Fields, Leicester, lorsque le scooter l’a percuté dans un délit de fuite.

Le propriétaire de l’e-scooter, âgé de 17 ans, est ensuite parti – laissant Jamie avec un crâne fracturé et de multiples coupures et ecchymoses en août de l’année dernière.

La police du Derbyshire a enregistré 27 incidents l’année dernière, le Staffordshire en a déposé 23 et la police de Cleveland en a enregistré 81.

Hier soir, les militants ont appelé les ministres à durcir les règles de vente privée de scooters électroniques, car les particuliers peuvent les acheter dans les magasins ou en ligne.

À partir de maintenant, il est illégal d’utiliser un e-scooter privé en public.

Pendant la pandémie, les détaillants ont signalé une explosion des ventes de scooters électriques avec des prix pour les appareils allant de 350 £ à 1000 £.

Les vitesses sur les scooters électriques sont plafonnées à 15,5 mph, mais elles peuvent être modifiées pour aller aussi vite que 70 mph.

Règles actuelles du scooter électrique en Grande-Bretagne Le gouvernement mène plusieurs essais à travers le Royaume-Uni pour les scooters électroniques auxquels les règles ci-dessous s’appliquent. Pour utiliser un scooter électrique de location, vous devez avoir le droit de catégorie Q sur votre permis de conduire – un permis complet comprend cette catégorie. Si vous êtes sur un permis provisoire, vous n’avez pas besoin de montrer vos plaques L. Vous devez essayer un scooter électrique sur route (sauf autoroutes) et sur les pistes cyclables. Les appareils ne sont pas autorisés sur les trottoirs. Une seule personne est autorisée à utiliser un scooter électrique à la fois. La vitesse maximale pour un e-scooter est de 15,5 mph. Les scooters électroniques ne doivent être utilisés que dans la zone locale qui héberge l’essai. Pour une liste des zones d’essai, cliquez ici. Cependant, les règles applicables aux scooters électroniques privés restent les mêmes. Il est illégal d’utiliser un scooter électrique privé en public. Si vous en utilisez un, vous pourriez faire face à une amende, des points de pénalité et faire saisir votre appareil.

On pense que la grande majorité des crimes présumés commis sur des scooters électroniques impliquaient des appareils privés.

Le directeur du Conseil consultatif parlementaire pour la sécurité des transports, David Davies, a déclaré au Mail que le groupe de pression avait écrit au ministre des Routes Rachel Maclean pour appeler à une réglementation plus stricte sur les scooters électriques.

« Nous avons une situation intérimaire où le ministère des Transports surveille les essais, pendant que les gens les achètent le poing dans les magasins et les utilisent clairement et nous ne pensons pas que les détaillants sont nécessairement responsables », at-il déclaré.

« Les restrictions ne sont pas assez sévères à la vente car il n’y a aucune réglementation du tout. »

Un porte-parole de l’association caritative Guide Dogs a déclaré que les scooters électriques faisaient craindre aux aveugles de sortir dans la rue.

« Les gens rencontrent de plus en plus de scooters sur les voies piétonnes et les aveugles doivent naviguer en utilisant leur audition, c’est donc un énorme problème pour eux », a-t-il déclaré.

« Avec leur puissance et leur vitesse, les gens ont peur et ont peur de sortir dans la rue. »

En janvier, Kyah Jordan est devenue la première en Grande-Bretagne à être condamnée pour conduite en état d’ivresse sur un scooter électrique après avoir failli heurter une voiture de police.

Par la suite, un homme de 65 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital avec de graves blessures après avoir été fauché par un scooter électrique à Rochdale.

Le ministère des Transports a déclaré qu’il était au courant de la « minorité de cas où des scooters électroniques ont été mal utilisés »

Le DfT a également déclaré que les commentaires sur les essais « informeront sur la nécessité de toute réglementation future de ceux-ci ».