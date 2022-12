Des voleurs réussissent un vol d’argent et repartent avec cinq voitures de luxe d’une valeur supérieure à Rs 5,83 Crore en Angleterre

Une caméra de vidéosurveillance du comté de Sussex en Angleterre a capturé des images de voleurs qui semblent tout droit sortis d’un film de braquage. La vidéo montre des voleurs vêtus de noir qui partent avec un tas de voitures de luxe en 60 secondes. Les voleurs ne perdent pas un seul instant pour gagner plus de 700 000 £ – plus de 5,83 crores de roupies au taux de change le jour du vol. Depuis l’ouverture de la porte, la sortie des cinq voitures et même la fermeture de la porte en sortant, le braquage se déroule aussi bien que possible.

Au tout début de la vidéo, on voit une personne ouvrir la porte et sauter rapidement dans une rare voiture à roues ouvertes Ariel Atom. Un second vient à l’aide en maintenant la porte ouverte pendant que les autres s’échappent. L’Ariel Atom, dont le prix de départ est fixé à 60 000 £, passe la porte en premier. Il est suivi d’un Mercedes G-Wagon de 120 275 £. Ensuite, une Porsche Cayennes suivie d’une Porsche 911 Carrera blanche et noire classique d’une valeur d’environ 90 000 £ passe en revue. La plus précieuse du lot, une Mercedes Maybach au prix de 150 000 £, s’enfuit à la fin. Avant même que l’on puisse finir bouche bée devant l’exploit accompli dans la vidéo, 700 000 £ de véhicules ont filé sur les routes de Londres. Regardez:

Le Daily Mail a révélé que l’affaire éclair avait eu lieu le 11 novembre 2022, vers 4h45 du matin. Les voleurs se sont faufilés dans une unité industrielle sur Brentwood Road à Bulphan après avoir coupé les boulons de la porte d’entrée.

La police d’Essex a déclaré à la maison de presse que “des officiers ont été appelés dans une unité industrielle sur Brentwood Road à Bulphan peu après minuit le 11 novembre à la suite d’informations faisant état de cinq voitures de luxe volées”.

Jusqu’à présent, la police du comté a confirmé avoir trouvé le Maybach. Cependant, les quatre autres véhicules n’ont pas encore été récupérés.

La police a lancé un appel au public pour obtenir des informations sur l’incident, demandant aux personnes qui auraient pu être témoins du vol ou potentiellement avoir des images de vidéosurveillance ou de dashcam de les contacter.

