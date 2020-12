Un propriétaire de magasin de vin a révélé comment deux voleurs se sont introduits dans la cave de son magasin et ont volé 250000 £ de stock – mais ont laissé derrière eux une bouteille inestimable appartenant autrefois à Whitney Houston.

Le duo de voleurs, qui prétendait être locataire d’une propriété voisine lorsqu’ils ont été attrapés, a également laissé derrière lui une bouteille de vin de 100000 £ lors du raid sur Vintage Wines Ltd sur Derby Road, Nottingham.

Le directeur général Terry Rockley a expliqué comment les voleurs, qui ont maintenant été emprisonnés, ont mené les raids sur une période de deux jours en octobre.

Un propriétaire de magasin de vin a révélé que des voleurs avaient creusé un tunnel à travers les murs de Vintage Wines Ltd (photo) sur Derby Road à Nottingham et volé un quart de million (250 000 £) d’actions

Le premier incident s’est produit le 17 octobre lorsqu’un membre du personnel a trouvé deux personnes dans la cave scellée qui prétendaient être de nouveaux locataires du conseil d’un immeuble voisin vacant.

M. Rockley a déclaré: « Il a réussi à les emmener à l’étage, à les faire monter pour qu’ils soient devant la caméra et m’appellent. »

La police a été appelée sur les lieux mais les voleurs ont fait une sortie rapide avec les bouteilles.

Lorsque la police est arrivée, les deux hommes avaient réussi à s’échapper et le personnel s’est rendu compte qu’un certain nombre de bouteilles manquaient dans la « précieuse cave ».

M. Rockley a déclaré: « Ils sont allés de la manière dont ils venaient à l’époque, ils sont revenus par le tunnel.

« Ils ont creusé des tunnels à travers les bâtiments abandonnés et, de toute évidence, lorsqu’ils ont réalisé que la police était en route, ils étaient descendus.

« Notre personnel a fait ce qu’il fallait, n’a pas contesté, ils pensaient les laisser dans la cave jusqu’à l’arrivée de la police et ils avaient évidemment fait une sortie rapide avec des bouteilles. »

Cependant, le duo de voleurs, qui a depuis été emprisonné, a laissé de précieuses bouteilles appartenant à l’icône de la pop Whitney Houston (photo)

Dans la soirée du même jour, l’activité des négociants en vins spécialisés a de nouveau été touchée.

«Avant d’arriver ici, les alarmes ont été activées et la police armée avait encerclé le bâtiment lorsque je suis arrivé», a déclaré M. Rockley, qui était à Coventry plus tôt dans la journée.

«Vous ouvrez la porte en descendant les escaliers de la cave à 9h30 du soir et nous avons des bouteilles partout.

«Nous parlons de bouteilles prisées. Je pense que j’ai été cité comme disant « ils ont les joyaux de la couronne ».

«Vous avez des bouteilles de whisky rares, de très grande valeur, qui manquent juste – vides sur les étagères.

Et vous avez une traînée de bouteilles comme des dominos, menant comme si quelqu’un avait un sac de maïs renversé jusqu’au tunnel.

«De nouveau, ils se sont échappés, la police a encerclé mais ils ont réussi à échapper à la capture.

Les deux cas de ce jour-là sont classés comme un incident par la police.

Les suspects ont d’abord forcé l’entrée par des portes coupe-feu qui ont été sécurisées, mais M. Rockley a déclaré: « Quand ils sont revenus, ils avaient creusé des tunnels à travers les murs – comme des rats par lesquels ils étaient passés, ils ont détruit une toilette, l’ont démolie, pour passer. dans une autre section.

Ils ont effectué les descentes de la «précieuse cave» pendant deux jours en octobre de cette année. Le premier incident s’est produit le 17 octobre lorsque le personnel a trouvé deux personnes dans la cave (photo) qui se faisaient passer pour de nouveaux locataires d’un immeuble voisin.

Le couple s’était déjà échappé au moment où la police est arrivée sur les lieux et le personnel s’est rendu compte qu’un certain nombre de bouteilles manquaient dans la « précieuse cave ». Les voleurs avaient pénétré à l’intérieur en se frayant un chemin à travers les portes coupe-feu (photo)

Le magasin a également été pris pour cible le 23 octobre.

M. Rockley a déclaré: « À la troisième tentative, ils ont pénétré par effraction dans la propriété voisine mais nos systèmes d’alarme étaient prêts, nous l’avions déjà anticipé en cas de répercussions.

« Les alarmes s’étaient donc déclenchées – nous ne pensons pas qu’ils se soient sauvés avec quoi que ce soit, bien qu’ils aient quand même réussi à se rendre à la cave. Nous ne pensons pas qu’ils aient réussi à obtenir un stock le 23, c’était trop sûr à ce moment-là.

La police enquêtant sur ce qui s’est passé a déclaré qu’elle pensait initialement que « plus de 50000 £ d’actions » avaient été volées.

La force a confirmé que trois bouteilles – d’une valeur d’environ 14 525 £ – avaient été prises.

Interrogé sur la valeur des articles pris, M. Rockley a déclaré: « Nous l’examinons pour le moment.

« D’après une première enquête, il pourrait y avoir jusqu’à un quart de million de personnes qui ont disparu. »

Mais cela aurait pu être pire, comme il l’a expliqué.

‘Je me souviens leur avoir dit [police] «Il y a des bouteilles de vin dans cette cave et une de plus de 100 000 £» – et, au début, nous pensions qu’ils avaient eu ça mais ils l’ont manqué.

«Heureusement, ils avaient manqué des vins appartenant à feu Whitney Houston et même à Robert Maxwell.

Le directeur général Terry Rockley (photo de gauche) a déclaré: Quand ils sont revenus [on October 23] ils avaient creusé des tunnels à travers les murs – comme des rats qu’ils avaient traversés, ils ont détruit une toilette, l’ont démolie, pour entrer dans une autre section.

Deux hommes ont été inculpés dans le cadre de l’enquête ont été condamnés.

Nicholas Lowe, 39 ans, d’Alfreton Road à Radford, Nottingham, a été accusé de trois chefs de cambriolage et d’un chef de dommage criminel.

Il a été condamné à 13 mois de prison.

Un deuxième homme a été accusé d’un chef de cambriolage et il a été condamné à 16 mois de prison.

Ils ont été condamnés lors d’une audience de la Couronne de Nottingham le 27 novembre.

M. Rockley a déclaré: « C’est une affaire de police, ils disent que l’affaire est close et c’est tout.

« C’est maintenant à la reprise, nous devons réparer la propriété et nous devons reconstituer énormément de stock. »

Il a ajouté: « Nous sommes bien assurés, donc cela paiera certainement les coûts. »

S’exprimant précédemment, l’agent-détective Sean Davison a déclaré: « Il est vraiment important pour nous de protéger les entreprises pendant cette période très difficile pour elles.

« Il est clair que c’est un énorme coup dur pour les moyens de subsistance de quelqu’un et nous ferons tout notre possible pour traduire les responsables en justice. »

Le magasin occupe le 116-118 Derby Road, mais le personnel craint que l’entreprise ne perde un magasin après que des plans aient émergé pour convertir les étages supérieurs du bâtiment plus large en logements étudiants.