Des voleurs pénètrent dans la Légion de Summerland et volent les dons du jour du Souvenir

Des voleurs ont fait irruption dans la Légion de Summerland dans la nuit du jour du Souvenir, volant tous les dons de la journée destinés aux vétérans.

« J’hésite à appeler ces personnes maléfiques des « voleurs sophistiqués », mais ils avaient manifestement enfermé la filiale le jour du Souvenir afin de désactiver le système de sécurité et d’entrer et de sortir rapidement sans être détectés », a déclaré l’ancien président de la Légion, John Dorn.

«Ils ont apporté d’importants outils d’introduction par effraction pour forcer les portes et ouvrir le guichet automatique. On ne peut qu’espérer que l’une de ces personnes, réalisant qu’elles ont volé de l’argent destiné à aider les anciens combattants, change d’avis et fasse ce qu’il faut », a ajouté Dorn.

Le crime est survenu après une belle cérémonie du jour du Souvenir tenue au Memorial Park vendredi, qui a été suivie d’un déjeuner très fréquenté à la Légion, servi par le chef Andy et sa femme Lorraine.

Depuis qu’elle a appris l’existence du cambriolage, la Légion a entendu de nombreuses personnes demander comment elles pouvaient faire un don ou aider.

« Plusieurs personnes ont contacté la Légion après ce qui s’est passé aujourd’hui. Deux d’entre eux étant le chef Andy et sa femme. Ils ont offert de la soupe et du pain le dimanche 13 novembre à partir de 15 h 30 en faisant un don à la Légion.

Les résidents de Summerland comme Judy Kind et bien d’autres espèrent que les résidents sortiront et emballeront la Légion.

Il y a eu d’importants dégâts à plusieurs portes où les voleurs ont pu accéder. Ils ont également cassé les caméras de sécurité et endommagé le guichet automatique et les équipements électroniques.

Les voleurs ont volé 700 $ du fonds du coquelicot ainsi que des dons du déjeuner organisé après la cérémonie. La Légion devra également payer la franchise d’assurance de 1 000 $ et ils ne sont même pas sûrs que l’assurance couvrira les pertes.

“Merci à tous d’avoir tendu la main pour soutenir votre légion locale. Nos anciens combattants ont besoin d’un soutien continu ainsi que des dons communautaires que la Légion fait chaque année par le biais de dons tels que des bourses à nos élèves du secondaire, des dons à notre banque alimentaire, des dons à nos cadets et à d’autres organisations d’enfants », a déclaré un message sur le Facebook de la Légion. .

Si vous souhaitez envoyer un don par chèque, vous pouvez le faire parvenir à :

Filiale 22 de la Légion de Summerland

CP 370

Summerland C.-B.

V0H 1 Z0

Les heures d’ouverture de la succursale sont :

dimanche 14h à 19h

Lundi – fermé

Du mardi au vendredi de 11h30 à 21h

Samedi 13h à 21h

Si quelqu’un a des informations sur le vol, veuillez contacter la GRC de Summerland.

