Des voleurs pénètrent dans 9 véhicules du côté ouest de Batavia – Shaw Local

BATAVIA – Neuf véhicules du côté ouest de Batavia ont été signalés par effraction le 2 janvier, certains avec des objets volés, d’autres fouillés, selon les rapports de police.

Trois véhicules se trouvaient dans le bloc 1300 de l’avenue Lundberg; deux se trouvaient dans le bloc 1300 de Holbrook Lane; l’un était dans le bloc 1400 de Holbrook Lane; et trois se trouvaient dans le bloc 800 de Maple Lane, selon des rapports.

Les objets pris dans les véhicules du bloc 1300 de Holbrook Lane étaient deux paires de lunettes de soleil et des documents personnels. Les articles retirés du véhicule dans le bloc 1400 de Holbrook Lane comprenaient un permis de conduire et diverses voitures de crédit, selon les rapports.

Dt. sergent. Gary LaBarbera a déclaré que les cambriolages de Lundberg et Holbrook étaient probablement le fait des mêmes personnes, le Maple Lane était peut-être le même, mais aurait pu être commis par une équipe non apparentée en raison de la distance entre la rue et les deux autres.

“Il n’y a pas eu d’entrée forcée, tout était déverrouillé”, a déclaré LaBarbera. « Nous avons des pistes. Nous pensons qu’ils peuvent être liés à des crimes dans d’autres juridictions des Tri-Cities.

La police a sondé les quartiers, mais LaBarbera a déclaré que si quelqu’un avait une surveillance vidéo à domicile pour la période de nuit du Nouvel An pour que la police puisse l’examiner, appelez le 630-454-2500.

LaBarbera a déclaré que les résidents devraient se rappeler de verrouiller leurs véhicules et de retirer tous leurs objets de valeur.