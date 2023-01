Des voleurs masqués volent des iPhones d’affichage dans l’Apple Store de l’Alabama lors d’un vol effronté pendant la journée

La police recherche trois hommes masqués qui ont pris d’assaut un Apple Store en Alabama le vendredi 13 janvier, lors d’un vol effronté de jour qui a vu des voleurs casser l’une des tables d’exposition du magasin et s’enfuir avec “un nombre indéterminé d’iPhones”.

Le vol, qui s’est produit alors que le magasin était ouvert avec des clients à l’intérieur, a eu lieu au magasin de détail Apple’s Summit Mall dans le centre commercial The Summit en Alabama, et il a été compris que le gang “est allé directement chercher la marchandise et s’est enfui”, un véhicule juste avant 10h30

Il est entendu que le vol n’a fait aucun blessé et qu’aucune arme n’aurait été utilisée.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler Crime Stoppers au 205-254-7777.