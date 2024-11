Des voleurs font sauter la porte de la galerie et volent des sérigraphies de Warhol

Des voleurs passionnés de Pop Art ont littéralement fait sauter les portes de la galerie MPV à Oisterwijk, aux Pays-Bas, vendredi, avant de voler deux sérigraphies de la série « Reigning Queens » d’Andy Warhol, l’une représentant la reine Elizabeth du Royaume-Uni et l’autre représentant la reine Margrethe II du Danemark.

Selon la publication d’art allemande Monopoleles deux sérigraphies ont été arrachées de leur cadre et pourraient avoir été « gravement endommagées » lors du braquage. La galerie a dit Monopole que le groupe de photos était rare « parce qu’elles avaient toutes la même numérotation » et que c’est « terriblement dommage » que les séries aient été séparées.

Les voleurs, semble-t-il, avaient à l’origine l’intention de voler les quatre tirages des « Reigning Queens » exposés au MPV dans le sud des Pays-Bas, mais, selon les images de surveillance de la galerie, , la voiture des pilleurs n’était pas assez grande pour les quatre photos. Les images de la reine Beatrix des Pays-Bas et de la reine Ntfombi Twala du Swaziland ont été laissées dans la rue alors que les voleurs prenaient la fuite.

Le propriétaire du MPV, Mark Peet Visser, n’a pas cédé Monopole une estimation de la valeur des tableaux volés qui, y compris les deux laissés sur place, étaient destinés à être vendus lors de la foire d’art PAN Amsterdam fin novembre.

Cependant, quatre tirages numérotés et signés à la main de la reine Beatrix ont été vendus aux enchères à La Haye en 2021 pour plus de 235 000 $. En 2022, à la Maison Heffel de vente aux enchères de beaux-arts de Toronto, Warhol’s Reine Elizabeth II du Royaume-Uni, tirée de Reigning Queens, Royal Edition (FSII.337A) vendu pour un peu plus de 856 000 $.