Des voleurs effrayés ont fui un cimetière dans la terreur après avoir accidentellement brisé une tombe remplie de squelettes vieux de 600 ans, affirme-t-on.

On pense que Yobs a retiré le plomb de l’église paroissiale historique St Nicholas Buccleuch lorsque leur échelle a glissé et a éclaté à travers l’ancien repaire.

Une tombe remplie de squelettes vieux de 600 ans a été brisée devant une église

L’ancien repaire a été recouvert à nouveau dans l’église paroissiale historique St Nicholas Buccleuch

L’accident a exposé une cachette d’os dans un vide de trois pieds de profondeur dans le sol, qui avait été recouvert de dalles de pierre.

Et des sources soupçonnent que les voyous terrifiés se sont enfuis les mains vides après avoir repéré les restes sacrés.

Un initié a révélé : « Nous ne savons pas à qui appartiennent les os. Ce sont des restes humains historiques.

« Le cimetière date de 600 ans, il pourrait donc s’agir de n’importe qui.

« Quelqu’un a essayé de voler du plomb dans le bâtiment. Ils ont percé un pavé et ouvert un vide. Il est possible que celui qui faisait cela ait été effrayé et se soit enfui.

Une échelle et un drain d’eau de pluie en plomb ont été trouvés déversés à proximité de Dalkeith, Midlothian.

‘OS VISIBLES’

Le résident local Sofiane Sanhaji, 26 ans, a craint un acte criminel lorsqu’il a repéré les restes lors d’une promenade au cimetière avec sa petite amie.

Il a dit : « Nous marchions dans le cimetière et avons vu le tombeau. Il était ouvert et d’environ trois pieds de profondeur. Il avait été fracassé et il y avait des os visibles.

« Il avait l’air suspect, comme s’il avait été ouvert délibérément.

« Depuis, il a été bouclé. Il y a eu trop de dégâts pour que ce soit un accident.

RESTES HISTORIQUES

L’église porte le nom de Saint-Nicolas – le saint patron des voleurs repentants – qui était connu pour ses miracles.

Les archéologues soupçonnent que les ossements se trouvaient autrefois dans une tombe marquée et se sont déplacés vers leur position actuelle au fil du temps.

Un porte-parole de l’Église d’Écosse a déclaré : « Le cimetière autour de l’église paroissiale St Nicholas Buccleuch remonte à environ 600 ans.

« Une zone pavée entoure le bâtiment et il existe des preuves qu’une échelle en métal a été placée contre un mur, les pieds reposant sur une dalle qui s’est cassée sous le poids d’une personne, exposant un trou dans lequel des vestiges historiques ont été trouvés.

« Bien qu’il ne soit pas clair si le motif était un vol, les employés ont découvert qu’un drain d’eau de pluie en plomb avait été retiré du mur et a été trouvé près de morceaux de la dalle cassée.

« Dès que le trou a été découvert, une entreprise de construction locale a été appelée. Une couverture temporaire a été soigneusement placée sur le trou, en prenant soin de ne pas déranger les restes.

Il a poursuivi : « La zone a été délimitée pour faire prendre conscience aux gens qu’il s’agissait d’un danger et la police a été informée.

« Des agents se sont rendus sur les lieux et ont inspecté les lieux et un membre du service d’archéologie du Conseil d’East Lothian a effectué une visite du site.

« L’officier du conseil a conseillé aux membres du bureau de s’assurer que les os ne soient pas dérangés, conservés dans le vide sous le trou, et de prendre des dispositions pour que la dalle de pavage cassée soit remplacée.

« Ce travail est maintenant réalisé.

La police a confirmé avoir été informée de la macabre découverte du 13 juillet.

Mais un porte-parole de la force a insisté : « Les ossements sont de nature historique et il n’y a pas de circonstances suspectes. »

Il est à craindre que des voleurs essayaient de voler le plomb de l’église à l’époque Crédit : Andrew Barr

Route à gauche avec la tombe du saint homme au milieu après que les constructeurs ont accepté de ne pas la déplacer

