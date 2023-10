Un certain nombre d’habitants d’un quartier du centre-ville de Toronto tirent la sonnette d’alarme face à ce qu’ils ont décrit comme une tendance effrontée et terrifiante selon laquelle des suspects sont entrés par effraction dans leur maison avec un seul objectif en tête : voler des porte-clés pour pouvoir prendre leur véhicule.

CP24.com s’est entretenu avec trois résidents du quartier Yonge et Lawrence qui sont préoccupés par la manière de plus en plus effrontée dont les voleurs ciblent les véhicules dans le secteur.

L’un d’eux a partagé une vidéo de surveillance à domicile montrant deux suspects en train de jeter une brique dans une fenêtre flanquant la porte d’entrée pour accéder à une maison. Une fois à l’intérieur, les deux hommes auraient pris les clés d’une Mercedes-Benz GLA et l’auraient emmenée.

« Nous avons des caméras, nous avons des lumières. Ils étaient là à moins d’un mètre d’une caméra dirigée vers leurs têtes. Et cela n’avait pas d’importance », a déclaré Meghan, dont le nom de famille CP24 n’utilise pas parce qu’elle s’inquiète pour sa sécurité.

« Ils ne se sont pas arrêtés. Ils étaient si effrontés et si déterminés à prendre notre voiture. »

L’incident s’est produit le 12 septembre. Meghan a raconté qu’elle et son mari ont été réveillés par un fort bruit de fracas, qu’ils pensaient initialement être celui de l’un de leurs deux enfants adolescents.

Des voleurs de voitures présumés s’introduisent dans une maison du centre-ville à la recherche d’un porte-clés.

Cependant, lorsque son mari est descendu pour vérifier ce qui s’était passé, il a vu leur porte d’entrée grande ouverte et des vitres brisées sur le sol.

« Et puis nous avons remarqué que ma voiture avait disparu », a déclaré Meghan.

« Jamais, dans nos rêves les plus fous, nous n’aurions pensé que quelqu’un irait jusqu’à pénétrer par effraction dans une maison pour trouver les clés », a-t-elle ajouté.

Meghan n’est que l’un des nombreux habitants du quartier dont le véhicule a été volé ces derniers mois grâce à ce nouveau programme. CP24.com est au courant de deux autres incidents sur lesquels la police enquête, mais les résidents concernés ont refusé d’être interrogés pour des raisons de sécurité.

« Absolument terrifiée », a déclaré Meghan. « En colère n’est pas le mot. Nous sommes très, très traumatisés. »

Elle a déclaré que la police avait pu localiser la Mercedes à l’aide d’une application, mais que seuls les éléments du véhicule, y compris le tracker, avaient été récupérés.

« La police pense que (les suspects) ont fait, c’est qu’ils se sont arrêtés, qu’ils ont démonté le GPS et qu’ils ont jeté tous les objets qui se trouvaient dans ma voiture au cas où il y aurait un type d’AirTag ou un appareil comme celui-là », a déclaré Meghan. .

Sa voiture n’a pas été localisée. Aucune arrestation n’a été effectuée pour le vol.

L’incident du mois dernier n’était pas la première fois que Meghan était la cible de voleurs de voitures. En 2022, sa Jeep Wrangler a été volée dans l’allée. Cependant, elle a déclaré que cet incident n’avait pas eu autant d’impact sur sa famille que le récent vol, car les voleurs n’étaient pas entrés dans leur maison.

« Nous avons déjà vécu cela. Cela n’a pas semblé aussi troublant car cela a été pris depuis l’allée. Cela n’a pas affecté ma famille. Je n’avais pas l’impression que cela affectait notre sécurité », a déclaré Meghan.

« Un an plus tard, il est clair que ces criminels deviennent de plus en plus intrépides. »

La police de Toronto a déclaré que le nombre de vols de voitures ayant lieu dans la ville a plus que doublé depuis 2019.

Au 14 octobre, 9 476 véhicules avaient été signalés comme volés à Toronto, soit une augmentation de 30 pour cent par rapport à la même période l’an dernier.

« Même si je n’ai pas de chiffres sur les introductions par effraction liées aux vols de voitures, je peux vous dire que le niveau de violence utilisé lors de la perpétration d’infractions de vol de voitures représente une menace nouvelle et évolutive pour la sécurité publique », a déclaré le porte-parole de la police de Toronto. Stephanie Sayer a déclaré dans une déclaration à CP24.com.

« 24 heures sur 24, nos enquêteurs travaillent activement pour lutter contre les vols de voitures dans la ville. Cette question est très complexe car la demande de voitures volées est très élevée et les criminels sont très motivés.»

Sayer a souligné qu’il s’agissait d’un problème important dans la ville et que la police de Toronto et la Police provinciale de l’Ontario dirigent conjointement un groupe de travail provincial chargé de lutter contre l’augmentation des incidents de violence liés aux crimes automobiles.

Le mois dernier, la police régionale de York a également diffusé une séquence vidéo montrant un groupe de suspects accédant à plusieurs maisons pour trouver les porte-clés des véhicules garés dans l’allée.

Dans le quartier voisin de Lawrence Park, Didi Cameron a déclaré qu’un groupe de surveillance de quartier qu’elle a créé a également constaté une augmentation des incidents de vols de voitures par effraction au cours des derniers mois.

« Chaque fois qu’il y a une nouvelle façon de faire quelque chose, il y a un peu de panique, comme d’habitude », a déclaré Cameron. « Ils sont définitivement nerveux et inquiets. »

Les résidents mettent en ligne des vidéos sur le groupe pour alerter leurs voisins. Dans une vidéo partagée par Cameron avec CP24.com, on voit une personne essayant de briser la vitre d’une porte d’entrée avec une pierre, sans succès.

Elle a déclaré avoir contacté la division de police locale pour obtenir des conseils qu’elle pourrait partager avec les résidents. Cameron a ajouté qu’elle prévoyait d’organiser une assemblée publique où les agents pourraient parler à la communauté et répondre à ses préoccupations.

Elle pense que l’une des raisons pour lesquelles les suspects ont eu recours à l’effraction dans les maisons est que les résidents ont tenu compte des recommandations des autorités sur ce qu’ils peuvent faire pour éviter de se faire voler leur véhicule, notamment en utilisant des sacs Faraday et des antivols de volant.

« Nous écoutons tous les conseils de la police, changeant notre façon de faire les choses. Alors maintenant qu’ils ont ces voleurs, ces criminels doivent trouver un nouveau moyen d’obtenir les clés », a déclaré Cameron.

Un autre résident du quartier Yonge et Lawrence croit que les suspects qui ont ciblé la voiture de Meghan ont également tenté de voler son véhicule la nuit précédente. Mélanie a déclaré à CP24.com qu’un certain nombre d’inconnus se sont rendus chez elle dans la soirée du 11 septembre et ont tenté d’entrer. Le CP24 n’utilise pas son nom de famille parce qu’elle craint pour sa sécurité.

Les images de sécurité qu’elle a fournies à CP24.com montrent une personne tenant une lampe de poche, se dirigeant vers le porche et regardant par la fenêtre avant de vérifier si la porte est ouverte. Après avoir appris qu’elle est verrouillée, la personne disparaît de la vidéo, et Mélanie raconte que la personne a tenté d’ouvrir une entrée secondaire sur le côté de la maison.

Peu de temps après, il réapparaît dans le cadre et procède à la vérification d’une BMW garée dans l’allée, en utilisant la lampe de poche pour regarder à l’intérieur.

Quinze minutes après l’incident, Mélanie a été réveillée par une alerte sur son téléphone indiquant qu’une personne se trouvait sur sa propriété.

Après avoir vérifié les images, elle a appelé la police. Mélanie s’est fait voler son Range Rover il y a un an, mais a déclaré que cela n’impliquait pas que des voleurs soient entrés chez elle.

« Cela a en quelque sorte dégénéré jusqu’à ce que (des suspects) entrent par effraction dans des maisons, sachant que les résidents sont chez eux, sachant qu’ils sont filmés, sachant que leurs alarmes sont activées. Et ils arrivent toujours », a-t-elle déclaré à CP24.com.

« Il s’agit apparemment d’une nouvelle tactique car ils ne sont pas capables de commettre le vol de relais typique. »

Mélanie, qui vit dans le quartier depuis 2007, a déclaré que les habitants de leur quartier étaient de plus en plus inquiets.

« Je me suis fait voler un véhicule, ce n’est pas pratique. Ce n’est pas idéal, mais c’est très différent quand ils entrent dans les maisons », a-t-elle déclaré. « C’est plutôt alarmant. »

En plus du type de véhicules que possèdent les gens dans son quartier, Mélanie croit que les voleurs ciblent leur quartier parce qu’il est situé à proximité de l’autoroute 401.

« Ils peuvent emprunter l’autoroute 401 en cinq ou dix minutes à 2 heures du matin. Et ils peuvent être n’importe où. Ils peuvent être sur la 400, la 404, la 427, donc très difficiles à attraper. »

En tant que parent, l’incident l’a laissée inquiète et nerveuse, surtout lorsque son fils est seul à la maison.

« Vous devriez vous sentir en sécurité chez vous », a déclaré Mélanie. « Vous ne devriez pas avoir l’impression qu’une voiture particulière que vous conduisez risque d’arriver avec des armes. »