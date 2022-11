Des voleurs d’aéroport ont volé 2,8 millions de livres sterling de Range Rover, de BMW et de Mercedes à Heathrow dans le cadre d’une escroquerie de voiture sans clé qui n’a pris que quelques secondes

Un gang de voleurs de voitures KEYLESS qui ciblait l’aéroport d’Heathrow a été emprisonné après avoir volé 2,8 millions de livres sterling de véhicules de luxe.

Des Range Rover, des BMW et des Mercedes faisaient partie des 72 voitures volées à l’aide de la technologie sans clé sur une période de 10 mois entre décembre 2019 et octobre 2020.

Le meneur James Howsen, 32 ans, de Brentwood, Essex, a été emprisonné pendant six ans et huit mois et interdit de conduire pendant six ans et quatre mois après avoir plaidé coupable de complot en vue de voler, de conduite dangereuse, de cambriolage et de prise de véhicule aggravée. Crédit : PA Media

Arif Ahmed, 28 ans, de Woodford Green, a été emprisonné pendant trois ans et trois mois et interdit de conduire pendant trois ans après avoir reconnu avoir comploté pour voler, avoir pris un véhicule aggravé et conduit dangereusement Crédit : PA Media

En poursuivant les voitures dans les rues résidentielles, les allées et les parvis des concessionnaires à travers Londres et le sud-est, les voleurs effrontés ont pu entrer dans les véhicules et s’enfuir en quelques secondes en créant une clé numérique.

Une enquête a été lancée après une série d’incidents à l’aéroport d’Heathrow, qui a révélé que le groupe était responsable de vols totalisant 2,8 millions de livres sterling.

Au cours de l’enquête, un membre du gang Arif Ahmed, 28 ans, de Woodford Green est délibérément entré en collision avec des voitures de police et a percuté une barrière de sortie pour s’échapper après avoir volé un véhicule dans un parking du Terminal 5.

Vendredi, quatre hommes ont été emprisonnés pendant plus de 20 ans à Isleworth Crown Court.

L’enquêteur principal du Commandement de la police de l’aviation du Met, PC Barry Munnelly, a déclaré que les hommes “conduisaient de manière imprudente” et ne montraient “aucune considération pour la sécurité du public ou des policiers”.

Quatre autres membres du gang avaient déjà été mis derrière les barreaux plus tôt dans l’année.

Dwaine Dixon, 29 ans, de Woodford Green, Essex, a été emprisonné pendant cinq ans et 11 mois pour complot en vue de voler et cambriolage.

Jordan Murray, 25 ans, de Romford, dans l’est de Londres, a été emprisonné pendant trois ans et huit mois et interdit de conduire pendant trois ans après avoir plaidé coupable de complot en vue de voler et de deux chefs de prise de véhicule aggravée.

Zakaria Ahmed, 28 ans, de Woodford Green, a été emprisonné pendant quatre ans et trois mois et interdit de conduire pendant sept ans et sept mois après avoir admis avoir comploté pour voler et deux chefs de prise de véhicule aggravée.

Abbas Moobe, 25 ans, de Woodford Green, a été emprisonné pendant trois ans et trois mois et interdit de conduire pendant deux ans et neuf mois après avoir reconnu avoir comploté pour voler et avoir aggravé la prise de véhicule.

Le surintendant principal du commandant de l’unité de commandement des opérations pour la police de l’aviation, Ian Howells, a salué “l’enquête approfondie et diligente” qui a abouti à la fermeture d’un “réseau criminel dangereux”.

Il a déclaré: “Outre le vol généralisé de véhicules et la détresse causée aux victimes, la manière dont ils ont perpétré leur infraction présentait un réel danger pour le public et je suis heureux qu’ils aient maintenant été traduits en justice.”

Jack MacLeod, 29 ans, sans domicile fixe, a été condamné à cinq ans et demi d’emprisonnement et interdit de conduire pendant deux ans et huit mois pour complot en vue de voler, cambriolage, deux chefs de conduite dangereuse, ABH, et aggravé prise de véhicule Crédit : PA Media