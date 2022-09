Une autre effraction dans un véhicule de recherche et de sauvetage du centre de l’Okanagan (COSAR) a amené l’équipe à demander un endroit plus sûr.

Des voleurs ont frappé le véhicule de commandement du COSAR le matin du 12 septembre, détruisant le tableau de bord et emportant des objets cruciaux pour les recherches et pour créer un poste de commandement en cas de catastrophe naturelle.

Le vol survient un an seulement après qu’une remorque d’équipement COSAR a été cambriolée en septembre 2021, lorsque des fournitures médicales, des fusées éclairantes, des radios et des lumières LED ont été volés.

Le président du COSAR, Brad Trites, a qualifié la situation de « décourageante pour les membres qui consacrent leur temps et leur énergie au service du public.

“Étant donné que le véhicule va maintenant être réparé, cette situation réduit nos capacités opérationnelles.”

Trites a ajouté qu’à mesure que les services COSAR se développaient, le besoin de plus d’espace de stockage pour son équipement crucial augmentait également.

“Nous n’avons plus de stockage sécurisé pour notre équipement et des choses comme notre unité de commande et la remorque doivent être laissées à l’extérieur.”

Le COSAR travaille avec le district régional du centre de l’Okanagan pour essayer de trouver un siège social plus grand.

