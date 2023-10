Des voleurs armés filmés en train de voler de l’argent dans une entreprise de Fort Lauderdale, selon la police

FORT LAUDERDALE, Floride. – Les autorités ont publié jeudi une vidéo de surveillance de deux voleurs à main armée volant de l’argent liquide dans une entreprise de Fort Lauderdale le mois dernier.

Selon la police de Fort Lauderdale, cela s’est produit vers 21h30 le 27 septembre, près du pâté de maisons 200 du boulevard Davie.

Rizwan Khan, qui travaille au magasin, a déclaré à Local 10 News que le voleur armé n’a jamais exposé son arme, mais qu’il a repéré le haut de l’arme dans l’une des vestes du voleur.

La surveillance montre l’escroc masqué se dirigeant derrière le comptoir et exigeant que Khan lui remette l’argent de la caisse, ce à quoi il s’est conformé.

Une vidéo supplémentaire montre l’homme masqué et son autre complice masqué volant des paquets de cigarettes et des cartes de loterie et les mettant dans un sac poubelle.

Les enquêteurs ont déclaré à Local 10 News que quelques clients étaient entrés dans le magasin lors du vol, mais que personne n’avait été blessé lors de l’incident.

Khan a déclaré à Local 10 News que les voleurs ont été effrayés après que les clients sont entrés dans l’entreprise et ont laissé tomber quelques paquets de cigarettes alors qu’ils fuyaient les lieux.

Il a également déclaré qu’ils s’étaient enfuis avec quelques centaines de dollars en espèces lors du vol.

Quiconque les reconnaît est invité à appeler le détective Knapp au 954-828-4787 ou Broward Crime Stoppers.

Les autorités ont déclaré que toute personne détenant des informations conduisant à une arrestation était éligible à une récompense pouvant aller jusqu’à 5 000 dollars.