SANTO DOMINGO, République dominicaine : Le complexe des Tigers de Détroit en République dominicaine a été la cible mercredi du dernier vol d’un établissement de la Ligue majeure de baseball du pays, a annoncé la police.

Un homme a été appréhendé et la police recherche quatre autres personnes qui sont entrées dans le complexe avec des armes à feu, ont maîtrisé l’agent de sécurité et se sont rendues dans les chambres des joueurs pour voler des objets de valeur et de l’argent, a déclaré le porte-parole de la police dominicaine, Diego Pesqueira, à l’Associated Press.

Le vol a eu lieu quelques jours après que le complexe des Cardinals de Saint-Louis, dans le pays, ait été touché. Les installations des Marlins de Miami et des Guardians de Cleveland ont également été cambriolées récemment, a déclaré à l’AP une personne proche du dossier. La personne a parlé sous couvert d’anonymat car elle n’était pas autorisée à divulguer les détails publiquement.

Personne n’a été blessé lors des vols commis par les Tigres et les Cardinals, ont indiqué les autorités.

La police dominicaine enquête pour savoir si les vols sont liés. Cinq hommes sont également entrés par effraction dans le complexe des Cardinals, ont ligoté et bâillonné l’agent de sécurité et volé les affaires des joueurs et des membres du personnel.

« Les caméras correspondantes sont prises pour renforcer le processus d’enquête et nous espérons, dans les prochaines heures, apporter une réponse concluante à cette affaire », a déclaré Pesqueira.

Une autre personne proche des vols a déclaré que les suspects avaient tenté de voler un coffre-fort, mais avaient échoué au complexe des Tigres. La personne a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat car l’enquête est en cours.

Le complexe Tigres est situé dans une zone rurale de San Pedro de Macorís. Le directeur général des Tigers, Scott Harris, a déclaré plus tôt ce mois-ci que l’équipe avait acheté un terrain dans le pays pour construire un nouveau centre d’entraînement, ajoutant que le projet était en phase de conception.

Un porte-parole des Tigres a refusé de commenter mercredi.

Le président des opérations baseball des Cardinals, John Mozeliak, a déclaré vendredi que les joueurs et les membres du personnel de leur complexe avaient été « secoués » par le vol.

« C’était effrayant sur plusieurs fronts », a déclaré Mozeliak dans un communiqué. L’équipe réévaluera immédiatement sa sécurité dans le complexe, a-t-il déclaré.

