Des voleurs à l’étalage américains allument des incendies dans les magasins pour créer des diversions pendant qu’ils volent

Des incendies dans trois magasins américains, deux Walmarts en décembre et un Target lundi, font l’objet d’une enquête comme incendie criminel.

Des responsables ont déclaré aux médias locaux que les incendies semblaient avoir été utilisés comme diversion pour le vol à l’étalage.

Des incidents similaires se sont produits aux États-Unis, notamment un incendie chez Home Depot qui a été détecté depuis l’espace.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Les voleurs de détail américains semblent utiliser des méthodes de plus en plus effrontées pour voler des marchandises.

Les responsables d’Atlanta ont confirmé les médias locaux mardi qu’un tirer sur une cible Le magasin lundi faisait l’objet d’une enquête pour incendie criminel, ainsi que deux incidents similaires dans les Walmarts locaux en décembre.

Les trois incendies semblent avoir été allumés par des voleurs à l’étalage afin de détourner l’attention de leurs cambriolages, le Service d’incendie d’Atlanta m’a dit.

“L’incendie criminel est un crime extrêmement violent qui non seulement détruit des biens, mais met également les pompiers, les premiers intervenants et le grand public en grand danger”, a déclaré Henry Countryman, superviseur des incendies criminels au Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms, dans un communiqué.

La National Retail Federation aux États-Unis affirme que le vol au détail représente une part importante d’un Problème de rétrécissement des stocks de 95 milliards de dollars (1,6 billion de rands) chaque année – et c’est avant que les dommages matériels et autres coûts ne soient pris en compte.

Le PDG de Walmart, Doug McMillon, a déclaré en décembre que l’entreprise devrait fermer des magasins à travers le pays si le problème ne commence pas à se retourner.

“Le vol est un problème”, a-t-il déclaré CNBC à l’époque. “C’est plus élevé que ce qu’il a été historiquement.”

Des incendies similaires liés à des vols ont éclaté dans des villes et des villages à travers les États-Unis, principalement dans des magasins à grande surface, notamment Walmart, Target et Home Depot.

Un Californien a été accusé l’année dernière de mettre le feu à un Home Depot tout en volant des milliers de dollars d’outils électriques. L’incendie qui en a résulté aurait nécessité 100 premiers intervenants, détruit 17 millions de dollars (290 millions de rands) d’inventaire et a été détecté par un satellite en orbite autour de la Terre.