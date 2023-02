Des voitures volées sont retournées au Canada après avoir été retrouvées à Malte

Des dizaines de véhicules volés dans les allées de la région du Grand Toronto ont été récupérés à l’autre bout du monde et renvoyés au Canada.

La police régionale de York affirme que 64 véhicules volés, d’une valeur de 3,5 millions de dollars, ont été retrouvés dans des conteneurs d’expédition en République de Malte “prêts à être vendus illégalement”.

Les véhicules ont depuis été rapatriés, avec l’aide de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et de l’Autorité portuaire de Malte.

Selon la police, les enquêteurs pensent que les véhicules ont tous été volés dans les allées de la région du Grand Toronto par des membres d’un réseau de voleurs de voitures qui a fait l’objet d’une enquête de plusieurs années surnommée “Project Majestic”.

Au total, 18 personnes avaient déjà été arrêtées dans le cadre de l’enquête en mars 2021.

À l’époque, la police avait également saisi 70 véhicules volés d’une valeur de 4,5 millions de dollars.

“Les suspects sont entrés dans les véhicules et ont reprogrammé les ordinateurs d’allumage, leur permettant d’être chassés en utilisant une nouvelle clé”, a déclaré la police dans un communiqué de presse publié vendredi. « Les véhicules ont été conduits directement au port de Montréal ou chargés dans des conteneurs maritimes à Toronto et transportés à Montréal par chemin de fer. Les conteneurs ont ensuite été chargés sur des navires et des véhicules livrés à des acheteurs en Afrique et aux Émirats arabes unis.





Selon la police, le réseau de vols de voitures ciblait principalement des véhicules haut de gamme, notamment des véhicules utilitaires sport Lexus, Toyota et Honda.

À ce stade, il n’est pas clair si des accusations supplémentaires seront déposées en relation avec le vol des véhicules récupérés à Malte.

Selon la police, l’enquête est “en cours”.