Des voitures ont percuté une meute de sangliers en Grèce ; 2 tués, 4 blessés

THESSALONIQUE, Grèce (AP) – Un carambolage de trois voitures causé par une meute de sangliers dans le nord de la Grèce a tué deux personnes et en a hospitalisé quatre autres, a annoncé mardi la police.

L’accident s’est produit peu avant minuit lundi sur une route à deux voies à environ 60 kilomètres (37 miles) au nord de Thessalonique.

Une voiture de patrouille transportant trois policiers a percuté la meute de sangliers et a dévié de sa trajectoire; quelques secondes plus tard, un deuxième véhicule heurte le peloton, bascule et atterrit dans un champ voisin.

Un troisième véhicule a ensuite percuté la voiture de patrouille, tuant le conducteur de cette voiture, âgé de 53 ans, et un passager de 48 ans.

Une femme de 50 ans originaire de Macédoine du Nord qui se trouvait dans la deuxième voiture a été blessée et a été transportée à l’hôpital, avec les trois policiers. Les autorités ont déclaré que leurs blessures ne mettaient pas leur vie en danger. Le mari de la femme, qui conduisait le deuxième véhicule, n’a pas été blessé.

Cinq sangliers sont également morts, a indiqué la police.

Les accidents de véhicules avec des meutes de sangliers ont augmenté ces dernières années, en particulier dans le nord et le centre de la Grèce. La population de sangliers a considérablement augmenté pendant la pandémie de COVID-19, qui a eu un impact sur la saison de chasse, et les meutes errant près des routes très fréquentées et à travers les villages sont fréquentes.

Costas Kantouris, Associated Press