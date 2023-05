Des voitures incendiées dans la capitale galloise alors que la police fait face à un « désordre à grande échelle »

LONDRES (AP) – Au moins deux voitures ont été incendiées et des objets ont été lancés sur la police après qu’un accident de la circulation lundi soir dans la capitale galloise, Cardiff, est devenu ce que les responsables ont décrit comme un «désordre à grande échelle».

Des agents ont été appelés sur les lieux d’un accident sur Snowden Road dans le district d’Ely peu après 18 heures lundi. Des scènes diffusées en direct sur YouTube montraient des dizaines de personnes, dont beaucoup portaient des cagoules ou des masques de ski, se déplaçant tandis que d’autres lançaient des objets et tiraient des feux d’artifice sur une ligne de policiers avec des boucliers anti-émeute qui bloquaient une extrémité de la rue.

À 20 h 21, la police du sud du Pays de Galles a exhorté les gens à quitter la zone et a tweeté : « Il y a maintenant un grand nombre d’officiers qui travaillent pour gérer la collision, mais aussi pour désamorcer les troubles en cours sur les lieux.

Une heure plus tard, la police a déclaré que les services d’urgence étaient restés sur les lieux et a réitéré l’importance pour les personnes de rester à l’écart de la zone. La force a ajouté: « Veuillez éviter les spéculations – nous vous apporterons les derniers détails dès que possible – toutes nos mises à jour doivent être factuelles. »

À 23 h 15, la police du sud du Pays de Galles a fourni une nouvelle mise à jour indiquant que des agents étaient restés sur les lieux pour gérer un «désordre à grande échelle», exhortant à nouveau les gens à éviter la zone.

Un incendie brûlait et on entendait un hélicoptère planer au-dessus de la tête. Peu avant minuit, une voiture a été incendiée et brûlée violemment, tandis qu’un deuxième véhicule a été renversé et incendié.

À 1 h 10, la police a tweeté que des arrestations étaient en cours.

Selon l’un des officiers supérieurs présents sur les lieux, un membre du public a été pris pour un agent d’infiltration et agressé.

Des policiers, y compris des officiers à cheval, ont été vus devant le poste de police d’Ely dans les premières heures de mardi après avoir suggéré qu’il pourrait être ciblé.

The Associated Press