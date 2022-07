Des voitures flottent sous l’eau jaillissante alors que les inondations font des ravages aux EAU

Alors que les Émirats arabes unis (EAU) sont principalement connus pour leurs déserts et leurs conditions climatiques chaudes, dans un cas rare, ils ont été frappés par de fortes pluies jeudi, qui ont provoqué des inondations dans diverses villes comme Sharjah, Fujairah et Ras Al-Khaimah. . Maintenant, Internet a produit plusieurs vidéos, montrant l’état horrifiant dans différentes parties du pays. Alors que les personnes quittant Abu Dhabi et Dubaï ont signalé beaucoup moins de pluie, les inondations ont vraiment paralysé Sharjah et Fujairah. Certaines des images aériennes montrent plusieurs véhicules immergés dans l’eau et des personnes secourues.

Dans les vidéos désormais virales, on peut également voir de nombreuses personnes courir pour se mettre à l’abri, dans le but d’échapper à l’insolite déluge estival. Cependant, une vidéo a laissé les internautes stupéfaits, dans laquelle la ville de Sharjah peut être vue complètement inondée d’eau, et la ruée vers l’eau fait des ravages sur son célèbre marché de Kalba. De plus, on peut également voir les vagues d’eau féroces briser l’entrée et les verres de plusieurs magasins. Une autre vidéo, qui est une vue aérienne de la ville de Fujairah, révèle les conséquences de l’inondation.

NOUVEAU: Urgence majeure alors que de fortes pluies et des inondations frappent les EAU pic.twitter.com/L5IynvhITP – Papier d’initié (@TheInsiderPaper) 28 juillet 2022

Graves inondations urbaines aux EAU – pic.twitter.com/T2X5pdLE8j — Mubashir Saleem (@Mubashi41662849) 29 juillet 2022

Présentant les conséquences des inondations à Fujairah, une vidéo différente montre toute la ville gravement endommagée par les inondations. De nombreux véhicules peuvent être vus couchés à l’envers sur les côtés des routes. Selon Khaleej Times, les autorités ont déployé des véhicules militaires pour sauver les personnes des zones touchées. Selon un récent rapport de l’agence de presse Reuters, vendredi, sept expatriés asiatiques ont été retrouvés morts dans le pays après les récentes inondations. Les ressortissants ont rapporté qu’au moins 870 personnes ont été secourues par l’équipe d’urgence et 3 897 ont été placées dans l’abri temporaire.

