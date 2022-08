Des voitures entrent en collision à Dilworth et Springfield

Un accident impliquant deux véhicules bloque l’intersection de Dilworth Drive et Springfield Road.

Une voiture intelligente et un SUV sont entrés en collision vers 16 heures jeudi.

Des débris sont éparpillés à travers l’intersection et les deux véhicules devront être remorqués hors des lieux.

Tous les occupants sont sortis des véhicules et sont évalués par BC Ambulance.

La circulation est lente dans le secteur.

@Jen_zee

jen.zielinski@bpdigital.ca

