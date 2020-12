Pour être clair, les robotaxis entièrement sans conducteur d’AutoX ne sont pas encore ouverts au grand public. Ils ne sont disponibles que pour les employés et les invités privés, tels que les médias, les partenaires commerciaux, les investisseurs et les constructeurs automobiles, selon le PDG Jianxiong Xiao.

La prochaine étape serait d’augmenter le nombre de voitures et la taille de la zone d’essai, et d’effectuer des tests dans plus de villes, a-t-elle déclaré jeudi sur « Squawk Box Asia ». « Nous avons un plan dans les six prochains mois pour nous étendre à 10 villes dans le monde. »

Li a déclaré que l’une de ces villes serait probablement en Asie du Sud-Est, mais n’a pas précisé laquelle.

«Nous sommes très enthousiasmés par le marché de l’Asie du Sud-Est, nous pensons que c’est le prochain marché en hausse», a-t-elle déclaré.