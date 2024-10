Des voitures endommagées par les inondations en route vers la Nouvelle-Angleterre

Les experts en consommation sont en état d’alerte à la suite des ouragans Helene et Milton. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle voiture, on dit que des véhicules endommagés par les inondations sont en route vers la Nouvelle-Angleterre et d’autres régions du pays.

« Ces voitures pourraient vraiment apparaître à Boston et ailleurs », déclare Em Nguyen de Carfax. « [Boston] est le numéro 18 sur les 100 principales zones métropolitaines pour les voitures endommagées par l’eau.

Même si les concessionnaires bien connus et réputés refusent généralement les voitures endommagées par l’eau ou divulguent le problème, les petits lots peuvent parfois être amenés à en prendre une pour la revente. Les fraudeurs peuvent également tenter de vendre une voiture directement à un acheteur via un marché en ligne.

Nguyen dit que cela arrive tout le temps.

« Nous avons eu 89 000 véhicules touchés par l’eau jusqu’à présent tout au long de l’été », a déclaré Nguyen à Boston 25 News. « Et cela s’ajoute aux 450 000 personnes encore touchées par l’année dernière. »

Bien que ces chiffres représentent des statistiques nationales, Nguyen affirme que les fraudeurs ciblent tous les coins du pays. Ils tentent souvent de vendre des voitures endommagées loin de la zone sinistrée d’origine, car les acheteurs sont moins susceptibles de rechercher des signes de dégâts des eaux.

« Bien qu’ils puissent lui donner un aspect frais, il est en fait pourri de l’intérieur vers l’extérieur », explique Nguyen. « Ils essaient de vendre à des acheteurs très peu méfiants qui ne réalisent peut-être pas que ces voitures sont en réalité en ruine. »

L’eau présente dans le système mécanique d’une voiture peut entraîner de la corrosion, ce qui peut avoir un impact sur les phares, les airbags et même les freins.

Mais vos sens peuvent vous aider à vous protéger. Lorsque vous recherchez des signes de dégâts d’eau, suivez ces conseils :

Fermez les fenêtres et les portes et faites fonctionner la climatisation de la voiture. Une odeur d’humidité ou de moisissure devrait être un signal d’alarme.

Regardez si les tissus d’ameublement et les tapis sont tachés ou dépareillés. Cela pourrait être le signe d’un dégât des eaux et d’une tentative de réparation bon marché.

Passez votre main à l’intérieur du compartiment de la roue de secours ou sous le capot pour détecter la présence de limon, de boue ou de rouille.

Vérifiez les composants électriques, comme les serrures, les fenêtres et la radio. Assurez-vous qu’ils fonctionnent et écoutez attentivement tout son étrange lorsque vous les utilisez.

Plus important encore, les experts disent que vous devriez insister pour qu’un mécanicien qualifié inspecte le véhicule avant de signer quoi que ce soit.

Les soi-disant « lois citron » varient selon les États, mais voiture neuve ou voiture d’occasion les acheteurs du Massachusetts qui découvrent un problème grave avec leur achat peuvent avoir droit à une indemnisation. Sachez simplement qu’il existe des exigences et des limites, notamment que la voiture soit achetée dans l’État auprès d’un concessionnaire.

