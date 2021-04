Selon BFMTV, les incidents se sont déroulés aux premières heures de lundi dans un garage appartenant à différents services de police où les véhicules sont réparés et entretenus, près de l’aéroport d’Orly à Paris.

Les véhicules ont été retrouvés recouverts de graffitis, y compris le mot « cochon » blasonné sur une voiture retournée. L’un des véhicules semble avoir subi de graves dommages au toit et au pare-brise, tandis qu’une Peugeot de police a été retournée sur le côté. Contre cette voiture était appuyé un balai surmonté de ce qu’un journaliste local a dit être une tête de porc.

INFO @BFMParis : plusieurs véhicules de police dégradés et aspergés de peinture. Les faits se sont déroulés au garage sud de la PP à #Rungis (94). Le mot «cochon» a été tagué, une tête de porc sur une manche à balai a été découverte. Enquête confiée à la Sûreté territoriale. pic.twitter.com/y3eXcLXAM3 – Raphaël MAILLOCHON (@Raph_journalist) 26 avril 2021

La police du Val-de-Marne a ouvert une enquête sur l’incident.

La police dans et autour de la capitale française a été la cible de plusieurs attaques ces derniers mois. Lors du deuxième verrouillage de Covid en France en 2020, un poste de police a été pris d’assaut par une foule et des policiers ont été attaqués avec des feux d’artifice. D’autres incidents isolés, tels que des étudiants détruisant une voiture de police lors d’une manifestation en novembre, ont également été enregistrés et largement diffusés en ligne.

Ces dernières semaines, le parlement français a soutenu l’octroi de nouveaux pouvoirs à la police, notamment son utilisation de la technologie des drones et l’interdiction de la diffusion malveillante de photos identifiant les policiers en service.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!