Des voitures de moment dramatique sont emportées sur la route en Espagne alors que la carte montre les points chauds des vacances britanniques frappés par des inondations d’horreur

C’est le moment dramatique où les voitures sont emportées sur une route en Espagne alors que les points chauds des vacances britanniques sont frappés par des inondations d’horreur.

Une vidéo circulant en ligne montre des véhicules garés flottant sur une route à Tarragone alors que de fortes pluies continuent de frapper la destination populaire.

De fortes pluies ont emporté des voitures en Espagne alors que les services d’urgence sont inondés d’appels à l’aide Crédit : Twitter

Il y avait assez de pluie pour couler sur le dessus des voitures en stationnement Crédit : Twitter

De fortes pluies ont frappé Alicante et Benidorm, provoquant des inondations soudaines Crédit : Youtube – Olive Press

Benidorm et certaines parties de Valence ont également été frappées par de fortes pluies vendredi, laissant des voitures renversées et des maisons complètement détruites.

La police a bouclé la route alors que six à sept voitures ont été emportées par des eaux de crue féroces.

Il y avait assez de pluie pour couler sur le toit des véhicules en stationnement.

Un autre clip montrait une banlieue à l’extérieur de Tarragone engloutie par les eaux de crue.

Vendredi, le Service météorologique de Catalogne a enregistré plus de 100 mm – 3,9 pouces – de précipitations dans la région.

Les équipes de secours locales ont répondu à 759 appels à l’aide, dont 460 à eux seuls impliquant des inondations.

Pendant ce temps, les habitants de la région de Valence se préparent à un temps plus sauvage après que des pluies torrentielles ont frappé les plages locales et inondé les centres-villes le week-end dernier.

Des dommages ont été enregistrés dans des habitations et des entreprises aussi loin au nord que Castellon de la Plana et à 70 km au sud de Valence à Elche.

Mercredi, l’Agence météorologique nationale (Aemet) a émis un avertissement jaune pour la région d’Alicante.

Les habitants ont été invités à se préparer aux orages de grêle et à environ 20 litres de pluie par mètre carré en une heure, selon Olive Press.

Le même avertissement jaune a été émis pour Valence voisine.

À Barcelone, les autorités ont été contraintes de déplacer les festivités liées au plus grand carnaval de la ville, La Merce, à l’intérieur suite à des avertissements de fortes pluies et de vents de niveau tornade.

Les avertissements sont intervenus après que des vents violents et des niveaux de précipitations bibliques ont atterri sur Benidorm.

Le site touristique britannique populaire a reçu 91 litres de pluie par mètre carré en seulement une heure dimanche matin dernier.

La zone voisine de Senija a été touchée avec 100 litres par mètre carré et Serra Gelada a reçu 88,2 litres par mètre carré.

À Alicante, les équipes d’urgence ont répondu à 36 appels à l’aide en raison de la crue soudaine tandis que les terrasses et les sous-sols ont rapidement inondé les rues principales de Benidorm, comme l’Avenida Mediterraneo.

Des habitants et des touristes ont été aperçus pataugeant dans la montée des eaux avec des sacs poubelles sur les jambes tandis qu’un vacancier britannique en profitait pour nager nu.

Aemet a averti que les conditions “varieraient à peine” au cours du week-end alors que des averses et des tempêtes se déplaçaient de la côte et plus à l’intérieur des terres.

Des avertissements ont également été émis pour les îles Baléares et le sud de l’Espagne.