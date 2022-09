Des voitures de luxe saisies à un «Crypto King» de 23 ans alors que les investisseurs tentent de récupérer des millions

Deux McLaren, deux BMW et une Lamborghini ne représentent que quelques-uns des 2 millions de dollars d’actifs saisis à un jeune de 23 ans de Whitby, en Ontario, alors que ses investisseurs tentent de récupérer des millions de dollars qu’ils ont remis à l’auto- décrit “Crypto King”.

Mais jusqu’à présent, les actifs d’Aiden Pleterski sont bien en deçà de ce que ses investisseurs prétendent leur être dû.

Les créanciers s’efforcent de découvrir où au moins 35 millions de dollars fournis à Pleterski et à sa société AP Private Equity Limited pour des investissements en crypto-monnaie et en devises ont abouti, selon un avocat spécialisé dans le recouvrement des fraudes et des documents déposés dans deux actions distinctes examinées par CBC Toronto.

Diane Moore a investi 60 000 $ qu’elle avait réservés à l’éducation de ses petits-enfants après avoir rencontré Pleterski par l’intermédiaire d’une personne qu’elle connaissait depuis des années. Maintenant, elle est à 50 000 $.

“Tout était basé sur la confiance”, a déclaré Moore. “Ce qu’Aiden a fait, je pense, est horrible – et je ne sais pas comment il peut vivre avec lui-même.”

Les conditions de l’investissement de Moore comprenaient une répartition 70-30 sur les gains en capital (avec 70% pour elle et 30% pour Pleterski), un engagement que l’investissement initial serait remboursé en totalité s’il était perdu, et cibler les gains en capital de 10 à 20 % toutes les deux semaines, selon son contrat d’investissement.

“Je ne sais pas s’il a vraiment échangé”, a déclaré Moore. “Ou était-ce son plan et c’était juste l’histoire pour me faire entrer avec d’autres personnes?”

Diane Moore a investi 60 000 $ pour l’éducation de ses petits-enfants avec Aiden Pleterski et n’a toujours pas reçu 50 000 $ de son investissement. (Soumis par Diane Moore)

L’homme de 65 ans de Clarington, en Ontario, est maintenant l’un des 29 créanciers qui réclament près de 13 millions de dollars dans une procédure de faillite contre Pleterski. Dans un procès, un autre investisseur qui prétend avoir perdu 4,5 millions de dollars a obtenu une injonction Mareva, qui gèle effectivement les actifs et les comptes bancaires de Pleterski dans le monde entier.

Environ 140 investisseurs qui ont remis un collectif de 20 millions de dollars ont répondu à un appel d’informations d’un cabinet d’avocats spécialisé dans le recouvrement des fraudes enquêtant sur Pleterski, dont certains sont impliqués dans le processus de faillite.

“Ce fut une énorme surprise, nous n’avons jamais eu de réponse comme celle-ci”, a déclaré Norman Groot, fondateur d’Investigation Counsel PC, qui ne représente que des victimes présumées de fraude.

Manoir au bord du lac loué pour 45 000 $ par mois

À travers le rapport d’un syndic de faillite, les procès-verbaux des réunions des créanciers, les documents déposés au tribunal et les plaintes déposées auprès de l’entreprise de Groot, une image émerge de la vie luxueuse de Pleterski avant que les choses ne s’effondrent. Le jeune homme, surnommé “le Crypto King” dans plusieurs articles promotionnels payants possédait 11 véhicules, louait quatre autres voitures de luxe, volait à bord de jets privés et payait 45 000 $ par mois pour louer un manoir au bord d’un lac à Burlington, en Ontario.

“Ce type avait un taux de consommation élevé, mais cela ne tient pas compte de la somme d’argent qui manque”, a déclaré Groot à CBC Toronto.

“Ce qui est difficile avec ce cas particulier, c’est que Pleterski encaissait beaucoup d’argent – et comment tracez-vous l’argent?”

Pleterski a déclaré lors d’une réunion des créanciers de sa faillite qu’il n’avait jamais dépensé plus de 600 000 $ pour une montre. (Facebook)

La procédure de faillite à son encontre est la seule procédure de redressement pour les investisseurs à l’heure actuelle, car elle a préséance sur les poursuites civiles contre Pleterski.

Les investisseurs ont longuement interrogé Pleterski lors de la première réunion des créanciers – qui a duré plus de cinq heures – fin août, selon le procès-verbal de la réunion. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il continuait à investir de l’argent alors qu’il savait qu’il ne pourrait pas rembourser ses investisseurs actuels, Pleterski a déclaré lors de la réunion qu’il “était un jeune d’une vingtaine d’années”.

Pleterski n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur cette histoire.

Revendications financières “extrêmement exagérées”: l’avocat de Pleterski

Dans un courriel, l’avocat de Pleterski a déclaré à CBC Toronto que son client conteste bon nombre des réclamations contre lui et estime que les réclamations financières de nombreuses personnes qui lui ont donné de l’argent “ont été largement exagérées”. Pleterski a commencé à investir dans la crypto-monnaie à l’adolescence et les gens lui ont donné de l’argent à investir une fois qu’ils ont vu combien d’argent il gagnait pour lui-même et pour les gens autour de lui – mais il n’a jamais sollicité d’argent, selon son avocat Micheal Simaan.

“Étonnamment, il semble que personne ne se soit soucié de ce qui se passerait si le marché de la crypto-monnaie s’effondrait ou si Aiden, en tant que très jeune homme, était qualifié pour gérer ces types d’investissements”, a écrit Simaan.

“Aiden a coopéré avec le processus de mise en faillite et espère que cela se déroulera de la manière la plus équitable pour toutes les personnes impliquées.”

Plusieurs voitures de luxe comme cette Lamborghini ont été saisies à Aiden Pleterski dans le cadre de la procédure de faillite à son encontre. (Youtube)

Lors de la réunion des créanciers, le syndic a déclaré que Pleterski avait affirmé avoir perdu la majeure partie de l’argent qui lui avait été remis fin 2021 et début 2022 “dans une série d’appels de marge et de mauvaises transactions”. Mais au 29 août, le syndic n’avait rien reçu à l’appui de cela – malgré la demande de preuves d’opérations et de relevés bancaires de Pleterski.

Interrogé sur sa tenue de registres pour les fonds d’investissement, Pleterski a déclaré lors de la réunion qu’il était très désorganisé, qu’il ne surveillait pas ses finances et qu’il ne tenait aucun registre de ses dettes ou de ses paiements.

N’a jamais possédé une montre d’une valeur supérieure à 600 000 $

Les investisseurs ont également posé des questions sur un certain nombre d’actifs potentiels, notamment des voitures de luxe, des montres et des lingots d’or. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà possédé une montre Patek Philippe – et si c’était le cas, ce qui lui était arrivé – Pleterski a déclaré lors de la réunion qu’il n’avait jamais possédé de montre Patek Philippe et qu ‘”il n’a jamais possédé une montre d’une valeur supérieure à 600 000 $ .”

CBC Toronto a également examiné l’injonction Mareva qui a été ordonnée dans le cadre d’une poursuite intentée par un investisseur contre Pleterski avant que la poursuite ne soit remplacée par la procédure de faillite.

Dans la décision qui a accordé l’injonction, le juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Phillip Sutherland, expose l’affirmation de l’investisseur selon laquelle il a reçu des photos et des vidéos de déclarations d’une plate-forme d’échange de devises/crypto-monnaie montrant 311 millions de dollars sur le compte de la société de Pleterski. Mais lorsque l’investisseur a vérifié de manière indépendante auprès de la plateforme de trading, on lui a dit que Pleterski et sa société n’avaient pas de comptes avec de tels fonds, selon la décision du tribunal.

Comme Moore, l’investisseur du procès affirme que les conditions de l’investissement impliquaient une répartition de 70 à 30% sur les gains en capital et si les fonds étaient perdus, l’investissement initial complet serait remboursé à l’investisseur en versements toutes les deux semaines. L’objectif des gains en capital serait de 10 à 20 % de croissance toutes les deux semaines.

“Si c’est trop beau pour être vrai, ce n’est probablement pas vrai”

Groot, un examinateur de fraude certifié depuis plus de 20 ans, affirme que la plupart des fonds versés à Pleterski ont été fournis lorsque la crypto-monnaie était en hausse sur le marché l’année dernière, et qu’il y avait un “facteur de cupidité ou un facteur d’excitation” impliqué.

“Si c’est trop beau pour être vrai, ce n’est probablement pas vrai”, a-t-il déclaré.

“Cinq pour cent d’intérêt [a week] n’est pas disponible sur le marché libre. Il est peu probable qu’un enfant de 23 ans soit le prochain Bill Gates – parlez à quelqu’un qui est conservateur et obtenez un deuxième avis.”

Outre la faillite, Groot dit que la seule autre avenue disponible pour les investisseurs serait de faire des rapports à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et à la police.

Norman Groot, avocat et examinateur agréé en matière de fraude, affirme que plus le temps passe, moins les investisseurs sont susceptibles de récupérer leur argent. (Soumis par Norman Groot)

“Ces processus sont longs”, a déclaré Groot. “Plus le temps passe, moins il y a de chances qu’il y ait récupération de preuves – et moins il y a de chances qu’il y ait récupération d’argent.”

L’avocat a déclaré à CBC Toronto que de nombreux investisseurs qui ont contacté son entreprise ont signalé Pleterski à la police de la région du Grand Toronto. Pour sa part, Moore dit qu’elle – et les investisseurs qui ont entendu parler d’elle – ont déposé un rapport auprès de la police régionale de Durham.

Contrairement à Moore, certains de ces investisseurs ont emprunté leurs fonds d’investissement à partir d’une ligne de crédit.

“Je me sens mal pour eux”, a déclaré Moore. “J’aurais juste aimé ne jamais l’avoir mentionné.”

