Des voitures classiques rares mises aux enchères après une énorme découverte de 230 véhicules

Les amateurs de voitures pourront mettre la main sur une rare Lancia B24 Spider America lorsqu’une impressionnante flotte de 230 voitures classiques découvertes dans des entrepôts et une église abandonnée en Hollande sera mise aux enchères.

Le trésor de véhicules classiques, estimé à des millions d’euros, appartenait à l’homme d’affaires de Dordrecht Ad Palmen, 82 ans, qui a commencé à collectionner les voitures il y a 40 ans, selon les organisateurs de la vente aux enchères.

En raison de la mauvaise santé signalée de Palmen, il ne pouvait plus garder les véhicules et ils ont récemment été achetés par Gallery Aaldering, un concessionnaire automobile dirigé par Nico et Nick Aaldering, pour un montant non divulgué.

« The Palmen Barnfind Collection » passera sous le marteau aux Pays-Bas à partir du 19 mai dans le cadre d’une vente aux enchères organisée par Gallery Aaldering et Classic Car Auctions.

« Cette collection de trouvailles de grange est vraiment une opportunité unique pour les passionnés de voitures et les collectionneurs du monde entier d’élargir leur collection », ont déclaré Nico et Nick Aaldering dans un communiqué de presse.

« Nous sommes très heureux de pouvoir vendre ces voitures aux enchères via Classic Car Auctions et nous sommes impatients de voir l’intérêt suscité par cette magnifique collection. »

Carlo Te Lintelo, responsable du marketing de la galerie Aaderling, a déclaré vendredi à CNN que le trésor de Palmen, qui comprend une Mercedes 300 S décapotable blanche, une Ferrari 365 bleue et une modeste Alfa Romeo Spider, était un secret bien gardé jusqu’à ce qu’un incendie se déclare chez lui. plus grand entrepôt l’année dernière. Une intervention rapide des pompiers a empêché les voitures de partir en fumée.

On pense que Palmen a une profonde appréciation pour les voitures plutôt qu’un penchant pour des marques spécifiques. De nombreux modèles, dont des Maseratis, des Jaguar, des Aston Martin, des BMW et des Facel Vegas, sont en parfait état, a déclaré Te Lintelo.

« Ces voitures sont en très bon état et extrêmement diverses. Ce que vous voyez souvent, ce sont des gens qui se concentrent sur une seule marque lorsqu’ils collectionnent des voitures comme Mercedes Benz, Jaguar ou BMW. M. Palmen n’a pas seulement collectionné des voitures chères ou exclusives, il a acheté tout ce qu’il pensait. était magnifique », a déclaré Te Lintelo.

Il a ajouté : « Cette collection comprend des voitures très spéciales. Comme la Lancia B4 Spider America. Juste pour vous donner une idée, cette voiture se vendra à elle seule entre 600 000 et 700 000 € (660 000 à 770 000 $ US). Elles sont très rares, seuls quelques-uns d’entre eux ont été fabriqués. S’ils sont en parfait état, ils peuvent se vendre jusqu’à 1 million d’euros (1,1 million de dollars).

« Les voitures étaient sa vie »

Selon Te Lintelo, il reste de nombreuses questions sans réponse sur la collection car Palmen est trop malade pour raconter son histoire.

« Nous avons des centaines de questions sur les raisons pour lesquelles il a commencé à collectionner », a déclaré Te Lintelo. « Tellement de mystère autour des voitures parce qu’il ne peut pas répondre. [It’s] très triste. »

Mais il y a une chose que Te Lintelo croit être vraie : les voitures étaient la passion de Palmen.

« Il vivait dans l’entrepôt et non de manière luxueuse. Les voitures étaient sa vie », a-t-il déclaré. « Nous voulons respecter son héritage. C’était toute sa vie. La galerie Aldering a apporté les voitures mais nous avons choisi de donner son nom à la collection pour lui rendre hommage. »