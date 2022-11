Des voisins stupéfaits alors qu’un «homme armé» fugitif en fuite pour tentative de double meurtre au Canada a été retrouvé dans un immeuble de luxe à Londres

Les RÉSIDENTS d’un immeuble de luxe à Londres ont été stupéfaits de découvrir qu’ils vivaient à côté d’un homme armé présumé qui était recherché pour une tentative de double meurtre.

Usman Kassim, 41 ans, était en fuite du Canada et figure sur la liste des personnes les plus recherchées du pays pour une fusillade présumée au volant à Toronto il y a deux ans.

Le fugitif Usman Kassim est sur la liste des personnes les plus recherchées au Canada Crédit : Programme Bolo

Et, il a été retrouvé dans un appartement exclusif à Londres Crédit : Google Maps

Mais le fugitif, qui a été décrit par les flics canadiens comme un “violent, armé et dangereux”, s’était enfui au Royaume-Uni.

Et il s’était mêlé à la classe supérieure du sud de Londres dans un appartement exclusif de Battersea jusqu’à son arrestation le mois dernier, a rapporté The Mirror.

La police canadienne allègue que Kassim conduisait un VUS gris à Toronto lorsqu’il a tiré avec une arme à feu sur deux personnes dans un autre véhicule en avril 2020, mais les coups ont manqué.

Les flics n’ont pas révélé les motifs de l’attaque présumée.

À l’époque, Kassim était également accusé d’autres crimes, comme des voies de fait, du harcèlement et la violation d’une ordonnance de probation et une récompense de 30 000 £ a été offerte pour sa capture.

Puis, alors qu’elle était en fuite en octobre de l’année dernière, une femme a déclaré avoir été détenue sous la menace d’une arme dans un parking.

Kassim l’aurait menacée et l’aurait conduite à une station-service à proximité.

Le fugitif a été retrouvé sur les lieux, mais il s’est échappé après avoir percuté une voiture de police.

Il a ensuite fui le Canada et une alerte Interpol a été déclenchée pour sa capture.

Jusqu’au mois dernier, Kassim était resté sous le radar, vivant dans un développement luxueux surplombant Battersea Park, où les appartements peuvent coûter 1 million de livres sterling.

Le bloc dispose d’installations communes et dispose d’une piscine, d’un toit-terrasse et d’un spa.

Ce n’est qu’après l’arrestation de Kassim par les agents du Met qu’ils ont découvert son mandat d’arrêt au Canada.

L’homme de 41 ans a comparu lundi dernier, par liaison vidéo, au Westminster Magistrates Court.

Il fait face à une procédure d’extradition pour 10 chefs d’accusation, dont deux de tentative de meurtre.

Kassim a été placé en garde à vue pour comparaître devant le tribunal la semaine prochaine.

La police de Toronto a confirmé son arrestation ici et a déclaré: “Usman Kassim est recherché pour tentative de meurtre et figure sur la liste des 25 fugitifs les plus recherchés au Canada.”